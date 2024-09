Les mil i una intel·ligències

Creat: Actualitzat:

Tots tenim clar el significat de la capacitat intel·lectual, mesurada pel coeficient intel·lectual (CI). Tanmateix, estem davant de l’escenari de la confusió quan pretenem saber què és la intel·ligència artificial (IA). Definida per la Tokio School com a “intel·ligència de les màquines obtinguda a partir de grans volums de dades, el machine learning i la programació, el deep learning o aprenentatge basat en l’emulació dels sistemes del cervell”. I és que hi ha autors que enganxen l’etiqueta IA als seus treballs amb l’objectiu d’elevar-ne el valor, convertint aquestes sigles en un element de màrqueting i arrossegant el terme al col·lectiu buzzwords o paraules anglosaxones invasors de la llengua pròpia que res aporten a la definició de la IA.Va ser Howard Gardner qui l’any 83 ens va explicar a tots l’existència de les intel·ligències múltiples davant de fins la llavors contemplada com a intel·ligència única o capacitat intel·lectual. Amb això, l’autor es refereix a les diferents capacitats que posseeix cada persona i que són un potencial que permet desenvolupar i resoldre diferents tipus de problemes i, per tant, obren la possibilitat que cada un destaquem en diferents disciplines. Unes intel·ligències que ens predisposen per al desenvolupament de diferents especialitats i el desenvolupament de les quals estan lligades a causes biològiques, personals i socials.El nostre pas per aquest concepte ens porta a comprovar com la major part dels experts actuals la consideren essencial. Entesa com la capacitat de les persones per percebre, comprendre, produir i gestionar tant les emocions pròpies com les alienes. Una capacitat emocional que pot ser mesurada pel qüestionari MSCEIT. Test d’intel·ligència emocional de Caruso, Salovey i Mayer. Donant com a resultat el Coeficient d’Intel·ligència Emocional (CIE), que ens permet conèixer la capacitat emocional de les persones i la possibilitat de predir l’èxit professional i social basada en el lideratge, l’empatia i les habilitats socials. I el més important, establir pautes per a la millora de la nostra capacitat emocional. Si fem cas del Fòrum Econòmic Mundial, les deu competències que més se sol·licitessin seran: pensament analític, aprenentatge actiu, resolució de problemes, pensament crític, creativitat, lideratge, ús de la tecnologia, disseny de tecnologia, intel·ligència emocional, raonament. Qui desitgi situar el seu perfil professional en la primera línia del mercat laboral, haurà de continuar desenvolupant les intel·ligències comentades ja que en depèn assolir les competències requerides i accedir amb èxit al mercat laboral més immediat.