Camí cap a la igualtat

A propòsit dels NobelAquests dies assistim a l’entrega d’alguns dels premis Nobel. Des de l’any 1901 fins al 2023, aquests han recaigut en 989 persones, de les quals només el 6% han estat dones. Un percentatge testimonial que, de segur, té a veure més amb raons i prejudicis socials que amb les pròpiament competencials.Més alarmant és l’ínfim percentatge de dones que l’han assolit en les especialitats de medicina, física i química. I és que, el que ocorre amb els Nobel, no és gens diferent al que succeeix amb l’històric d’altres premis, mencions i reconeixements que simbolitzen molt bé el paper que la societat ha reconegut als homes i les dones al llarg de la nostra història.La bretxa de gènere en l’àmbit acadèmicAquesta diferència pel que fa als reconeixements no és fruit de la casualitat i sí d’un llarg camí de desigualtats. Si mirem les dades sobre les matriculacions a les Universitats Públiques espanyoles publicades pel Ministeri d’Educació el curs 2022-2023, el primer que veiem és que el nombre total de dones matriculades és lleugerament superior al dels homes.Tanmateix, si posem la lupa en les especialitats, veurem que aquestes són el triple en Salut, el doble en Educació, Arts, Humanitats i Ciències Socials i, en canvi, només representen la quarta part en Informàtica i la meitat en Enginyeria. Molt d’acord amb les xifres que publica la UNESCO, indicant que la presència de les dones en les carreres que tenen més desenvolupament en la societat actual, aquesta amb prou feines representa el 30%.Constructors de bretxesAssenyala María José Aguilar Idáñez, Catedràtica de Treball Social i Serveis Socials, que després de revisar multitud de treballs ningú hauria de posar en dubte dos aspectes: la tremenda bretxa de gènere existent, més marcada en la mesura que es puja en l’organigrama de la presa de decisions, i en segon lloc la necessitat d’incorporar el talent femení a la ciència i la tecnologia. Pel que ens diu la catedràtica, sembla que tothom ha descobert la bretxa, l’enorme rasa que separa a un costat els homes i a l’altre les dones, una bretxa construïda amb les mans d’una gran proporció d’homes que aquesta els beneficiava.Connivència dels podersTot plegat amb la connivència dels poders i l’ús de tota mena de materials, des dels biaixos, els prejudicis i els estereotips socials que apareixen sota la falta de corresponsabilitat en les tasques domèstiques i familiars o de la formació poc inclusiva que acaba portant que uns i altres no gaudeixin de les mateixes oportunitats.