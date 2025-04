MWC per a no experts

Creat: Actualitzat:

Curiositats

El Congrés Mundial de Mòbils, les sigles del qual, MWC, estan unides al nom de Barcelona, no ho ha estat així sempre. De fet, des del seu primer certamen a Roma l’any 1990 va passar per les ciutats de Niça, Lisboa, Atenes, Berlín, Madrid (1995), Canes (1996-2005), sent aquesta última la que va entregar el testimoni a la capital catalana i celebrant-s’hi des d’aleshores ininterrompudament, amb l’excepció de l’any 2020, anul·lada per la pandèmia. No hem de passar per alt que el congrés es va celebrar abans a la capital de l’estat, que va cedir el seu testimoni a la capital europea del cine.

Una entrega de testimoni per part de Madrid que no seria imaginable en el cas que el relleu hagués d’entregar-lo a Barcelona. Ja que la capital de l’estat no sol deixar anar res en favor de la resta i molt menys de la capital catalana.

Trencant rècords

Si els primers certàmens als anys noranta congregaven poc més de 2.000 assistents, passant als 24.000 en l’últim de Canes, de la mà de Barcelona i des de fa anys la xifra està per sobre dels 100.000.

Tot sota l’organització d’una entitat publicoprivada en la qual participen l’ajuntament de BCN i la Global System for Mobile Associació (GSMA) que agrupa sota el seu paraigua els principals operadors de telefonia del món. A l’escenari de Barcelona i amb John Hoffman com a CEO de la GSMA s’han assolit rècords impensables com l’assenyalat del nombre d’assistents i el d’una facturació superior als 450 M €. I que, referit a CAT, segons El Periódico: el 2025 va comptar amb més de 100 empreses catalanes i una generació de valor de 23 M €.

Fisonomia femenina

Mentre que a les persones els anys ens acaben portant a la maduresa, i també que el mirall s’entossudeix a anunciar-nos que és pròxim el relleu i la irrupció de successors, amb el MWC el pas dels anys comporta que la seua cara aparegui cada vegada més innovadora i jove. El que va començar sent una fira de telefonia, avui és un certamen que no és que estigui orientat al futur, és que és un avançament d’aquest. Com ho demostren alguns dels projectes més vistos aquest març del 2025, des del robot que camina, baixa, puja escales, i t’atansa en mà el que li demanis, el primer ordinador plegable del món o videojocs que incorporen processadors amb el més avançat en IA.

Tecnologia i paritat

I per si tot fos poc, de cara al 2026 han anunciat un acord amb el Circuit de Montmeló des del qual es presentaran totes les novetats tecnològiques en el camp dels cotxes elèctrics.Una fisonomia, la del MWC, que no només és cada vegada més tecnològica, també més a prop de la paritat, ja que com ha assenyalat la secretària de Política Digital de la Generalitat, María Galindo, de les 3.200 ponències impartidones, 1.200 ho van ser de la mà de dones.