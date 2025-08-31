De la filosofia a la psicologia del treball
Des que la psicologia es va convertir en una disciplina independent de la Filosofia, i el seu creixement posterior de la mà del primer laboratori de psicologia experimental creat per Wilhelm Wundt el 1879, la psicologia s’ha convertit en una ciència aplicada que té un impacte important en tots els camps relacionats amb la vida de les persones i, per tant, també en el laboral. L’orientació de la psicologia en l’àmbit del treball s’inicia el 1901 amb la creació de la Psicologia Industrial de la mà de Leonard Ferguson.
Posteriorment altres psicòlegs com Walter D. Scott apliquen els principis psicològics a la selecció de personal comercial. I Hugo Münsterberg estudia la importància dels trets individuals en l’acompliment de tasques industrials. Si bé en el panorama americà es parlava de Psicologia Industrial, a Europa es va apostar per la denominació de Psicologia del Treball i de les Organitzacions, un terme més ampli que estudia la conducta humana en qualsevol context relacionat amb el treball de qualsevol naturalesa.
Psicòlegs/psicòlogues
Si els primers titulats van ser Llicenciats en Filosofia en la branca de Psicologia, els que estudiem la carrera a finals dels noranta passem a ser Llicenciats en Psicologia. I amb l’aparició del pla Bolonya, la titulació va passar a ser la de Grau en Psicologia, Màster i Doctorat. Avui dia la professió de psicòleg, i amb les últimes xifres a la mà, és una carrera que gaudeix de bona salut, i és previsible que en els propers anys continuï millorant. Un dels camps en què és de desitjar que la professió tingui més demanda és en el de la sanitat ja que, encara que la proporció de professionals creix cada any, a Espanya i en l’esmentat camp només hi ha 7 psicòlegs per cada 100.000 habitants mentre la mitjana europea està en 18, arribant en alguns països com Alemanya a una ràtio de 40.
Els psicòlegs en l’àmbit de les empreses
Són nombroses les àrees de l’empresa on la psicologia aporta valor. En la selecció de personal, on proporciona eines que aplicades científicament permeten avaluar els candidats de forma objectiva; en el benestar dels empleats, facilitant tècniques que redueixin l’estrès i facilitin el treball en equip; en l’alineació de les persones amb la cultura de l’empresa i en el desenvolupament d’equips de treball eficients; en l’impuls del clima i de la millora de la satisfacció laboral.
Sense oblidar el paper directiu i de lideratge que un psicòleg pot desenvolupar com a líder d’un departament d’RH o d’altres, dins de l’àrea directiva. En definitiva, que fins on jo puc veure, estem davant d’una gran oportunitat perquè els estudiants apostin per una carrera orientada a la salut dels individus i, en definitiva, de la societat.