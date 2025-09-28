‘Resenteeism’
La nova pandèmia
Així és com l’anomena Mauricio Uribe Morales a LinkedIn quan parla de resenteeism i que podem traduir per “ressentiment”. Segons l’últim número de la Revista Recursos Humanos, és un fenomen emocionalment més complex i destructiu que el quiet quitting. Mentre que aquest últim pot definir-se com la desconnexió passiva de l’empleat amb el seu treball, el resenteeism és un ressentiment actiu en el qual aquest es desconnecta parcialment. Una desconnexió emocional durant la qual aquest intenta ocultar-se rere una façana d’aparent normalitat, però amb una clara reducció de la seua implicació i de la seua productivitat.
Qui són les víctimes d’aquest nou virus?
Continuant amb el paral·lelisme establert per Uribe, hem de dir que les seues principals víctimes són les generacions més joves i, en especial, la generació Z (nascuts després del 1997) i que, encara que té pocs representants en el món laboral, són ells els seus principals destinataris. En un altre article, el New York Post assenyala que els empleats de l’esmentada generació estan abandonant els seus treballs de manera cada vegada més freqüent a causa que perceben tractes injustos per part dels seus ocupadors. Aquest fenomen de revenge quitting és més que una simple renúncia, és un acte de revenja de l’empleat davant de la frustració per les expectatives incomplertes. Avui, molts joves es resisteixen que el treball sigui per a ells un simple element de caràcter instrumental, cosa que comporta que tot allò que procedeixi de l’empresa i no estigui alineat amb els seus valors personals els acabi portant a una actitud passiva que, sense caure en l’absentisme, sí que els provoca una caiguda en el mer presentisme..
‘Tractament’ contra el ‘resenteeism’
El concepte s’està vivint amb preocupació en els departaments de Recursos Humans de les empreses. I, tenint en compte que els joves de la generació Z són els principals afectats i, alhora, el motor del futur, es comencen a prendre mesures destinades a combatre aquesta falta de motivació. La millor recepta per evitar l’aparició del resenteeism és la que inclogui elements preventius que evitin un estil de lideratge tòxic i uns objectius impossibles, així com implementar mesures que afavoreixin un lideratge participatiu que fomenti la creativitat, el bon clima i la potenciació del talent. Mesures que permetran cohesionar els equips i alinear els individus amb la cultura de l’empresa, reduint la probabilitat que els empleats i les organitzacions siguin víctimes del resenteeism.