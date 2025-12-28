Balanç 2025
RH | Selecció del Talent
És una recompensa en forma de complement no monetari que cada vegada més empreses ofereixen als seus empleats, capaç de provocar un extra de motivació i la millor versió d’aquests. Si mirem a les empreses que el paguen, podem confeccionar un catàleg en el qual trobem aspectes relacionats amb els descansos, la conciliació, la formació contínua, programes de cuina, gimnàs, ioga, teletreball, menjador d’empresa, reconeixement als empleats, etc. Hi ha un obsequi que l’empresa pot fer i que té un valor excepcional, aquest és gratis i s’ha revelat com el més valorat pels treballadors, ve embolicat en envàs individual, forma part del paquet salari emocional i es diu reconeixement. Un regal capaç d’exercir sobre els seus destinataris un efecte multiplicador de la seua autoestima i benestar emocional. Revertint, al seu torn, en l’empresa, que rebrà un major compromís de l’empleat, una millora del clima laboral i més fidelització. Segons diferents estadístiques, els empleats que reben reconeixement tenen doble probabilitat de sentir-se compromesos amb la seua empresa i mostren més d’un 30% de fidelitat que aquells que no en reben. Encara que segons el Baròmetre de Clima Laboral elaborat per Edenred i la IESE Business School, únicament un 47% dels empleats espanyols es troba satisfet amb el reconeixement que reben per part de la seua organització. El tancament anual dels resultats de l’empresa no s’hauria de fer atenent únicament el balanç financer; en l’esmentat balanç final és important incloure també l’aportació del departament responsable de la gestió de persones, que haurà de mesurar els resultats de la inversió realitzada en la gestió del talent i plasmar-ho en indicadors, com la millora en la capacitació, la rotació, l’absentisme, la millora en el clima laboral i en general de totes aquelles ràtios que es consideren relacionades amb la gestió del talent i que contribueixen a millorar els resultats globals de l’empresa.No haurem d’oblidar en cap moment que, igual com les empreses recullen informació sobre els candidats, aquests quan busquen feina també cerquen la màxima informació al seu abast sobre la reputació de les empreses abans de postular-se a una vacant. Un estudi d’InfoJobs realitzat entre professionals a la recerca de feina reflecteix que més del 80% d’ells investiga la reputació de les empreses a les xarxes socials, abans de decidir-se per una o una altra opció. Així doncs, també les empreses hauran de continuar treballant en la millora de la seua reputació, si volen comptar amb professionals disposats a trucar a les seues portes el pròxim 2026. Un desig de millora i d’èxit per a empreses i persones, al qual ens afegim des de Montañés i Solé.