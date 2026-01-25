Responent a la incertesa
RRHH | SeleccióN del TalentO
El soci estratègic
Són molts els CEO de les empreses espanyoles que esperen que, aquest any acabat d’inaugurar, el departament d’HHRR sigui més que mai el soci estratègic que els permeti comptar amb el talent requerit, i amb l’adhesió i el compromís dels empleats per alinear-se amb els objectius de l’empresa. Aconseguir-ho passa perquè l’esmentat departament practiqui un reskilling continu, capaç d’aconseguir que els empleats tinguin les capacitats necessàries per respondre als nous rols que apareixeran al mercat laboral, tant en benefici propi com dels ocupadors i de la societat en general.
HHRR, motor de competitivitat
Tot apunta que els propers cinc anys seran temps d’enormes oportunitats i d’alta exigència per a tots els integrants d’HHRR. En un entorn cada vegada més volàtil i ple d’incertesa en totes les esferes de la vida, en l’àmbit laboral, l’esmentat departament haurà d’apostar per combinar el talent humà amb la tecnologia i la intel·ligència artificial. Fer-ho els portarà a liderar el canvi que necessiten fer les empreses en la seua transformació per continuar sent competitives, i per part de recursos humans significarà fer el pas definitiu que permeti passar de ser un departament híbrid entre la part administrativa i l’estratègica a ser un soci clarament estratègic que doni resposta a les necessitats que tots els directius i personal de l’empresa necessiten.
La mètrica de la gestió
Val a dir que gràcies als softwares dels quals es disposa actualment, l’equip de recursos humans pot disposar puntualment de la informació clau per a la presa de decisions en l’empresa, aportant indicadors que reflecteixen la situació relacionada amb la gestió del talent: productivitat, clima laboral, costos salarials, acompliment, compensació, rotació, etcètera.
Tots ells amb un impacte directe en el compte de resultats de l’empresa. Sense oblidar que l’arquitectura de software amb la qual treballem haurà de ser capaç de preservar la confidencialitat de la informació sensible que maneja el departament d’HHRR i sobre la qual discerneixen enormes i permanents amenaces de seguretat.
Rol final
Estem, doncs, davant d’un canvi de rol per part del director d’HHRR, que ha de passar tant sí com no a ser el mentor d’un departament que lideri la nova etapa estratègica i digital, en un entorn sociolaboral que aposti per l’equitat, la inclusió i la diversitat. El nostre director haurà de ser un facilitador, al servei dels altres departaments, proporcionant a cada directiu el personal que compti amb la capacitat i el perfil de personalitat que s’ajusti a les funcions que s’han de portar a terme. I tot això sense oblidar-se ni del benestar de les persones ni de la rendibilitat de la companyia.