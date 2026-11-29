29N.Avaluació final
RRHH | SeleccióN del TalentO
La política com a professió.
És obvi que, per a la majoria dels polítics, la seua activitat constitueix una professió i el seu modus vivendi, igual que ho és per a la resta dels mortals la seua. I, malgrat que ells només ressaltin el seu paper vocacional com a servidors públics, el cert és que la majoria viuen de la política. Qüestió que d’altra banda ha de ser així. Ja que, tal com ja va assenyalar Weber, un dels pares de la sociologia moderna, si no es dona aquesta condició, els nostres representants només serien aquells que compten amb els recursos propis suficients per viure al marge de la política i, per tant, estaria format per una elit que només treballaria en benefici propi.
Professionalització de la política.
La qüestió de fons és que per a molts la política es converteix en una professió vitalícia. Assenyala sobre aquest fet Manuela Carmena que la política no ha de ser una professió vitalícia, sinó una responsabilitat temporal al servei de la ciutadania. El que ens porta a preguntar-nos si, atesa l’alta responsabilitat que en alguns casos implica, aquests no s’haurien de sotmetre a criteris d’avaluació prèvia i especialitzada. No sotmetre’ls a l’esmentada avaluació pot portar al fet que algú sense cap preparació, impulsat per la palanca de l’ambició, acabi exercint funcions d’elevada responsabilitat per sobre de les seues competències i amb conseqüències indesitjables per a les persones.
Importància del CV.
Ningú no posa en dubte que en totes les professions és molt important el perfil curricular (formació, competències, valors, etc.). Tampoc no podem ignorar que hi ha persones que, sense un CV acadèmic previ, han estat capaces de liderar projectes d’èxit, líders fets a si mateixos que tot i no tenir formació, sempre n’han tingut clara la importància, i bona prova d’això és que s’han envoltat d’altres professionals que sí que la tenien. Una excepció que no ha de ser una raó perquè els polítics puguin no tenir formació acadèmica i que a més no passin pel filtre d’una avaluació professional.
Avaluació final.
En una societat tan complexa, en la qual totes les empreses exigeixen que els directius a incorporar passin una avaluació objectiva que posi sobre la taula les competències de l’aspirant, continuen sent els perfils polítics una excepció que s’escapa als esmentats criteris, recaient tota la força per al reclutament i progressió en la ideologia i en la força de l’aplaudiment que puguin brindar als seus líders. Encara que per sort i, si en l’empresa la paraula final la té el client, en política també, en aquest cas ni més ni menys que 39 milions de persones que acabarem decidint qui preferim per a la pròxima legislatura.
Bon i democràtic dia de les eleccions per a tothom.