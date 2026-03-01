La intimitat insuficient
En el periodisme contemporani, un format freqüent és la barreja de dietari personal i columna d’opinió, que no aspira tant a construir una obra literària com a generar presència, donar veu i establir una continuïtat amb el lector. Aquest format és coherent amb una cultura de la proximitat, on la veu individual és un valor en si mateix i on la reiteració d’una subjectivitat crea comunitat. L’articulista no pretén tant crear una obra com assegurar una regularitat emocional i mantenir-se a la vista.
Alguns textos construïts a partir de fragments de dietari –“m’estic engreixant”, “em costa dormir”, “la meua parella m’enganyava”– queden reduïts a una exteriorització immediata, acompanyada d’autoavaluacions constants, però sense treball literari ni elaboració reflexiva. Predomina l’experiència quotidiana –malestars físics, manca de temps, petites dificultats domèstiques– sense la distància crítica ni la síntesi que exigiria una peça amb ambició.
Aïllat, l’instant no va més enllà d’una exhibició d’intimitat. No hi ha desplaçament simbòlic ni transformació formal. El lector queda reduït a testimoni d’una confessió que no el commou intel·lectualment. I la confessió, sense risc conceptual, esdevé anecdòtica.
En la tradició europea, en canvi, no falten exemples meritoris de l’ús del dietari com a peça d’alta cultura. L’episodi quotidià és punt de partida, però no final. Hi ha distància irònica o moral respecte al que s’explica, i l’experiència individual s’obre a una reflexió sobre el temps, la cultura o la condició humana. L’escriptura no busca només mostrar vulnerabilitat, sinó situar-se en un marc més ampli.
Josep Pla converteix el detall quotidià en observació moral i estilística; Pere Rovira treballa el dietari com a espai de sedimentació reflexiva. En Montserrat Roig, Carme Riera o Annie Ernaux, el detall és matèria primera per a una operació formal i conceptual exigent. Han convertit la intimitat en matèria política i literària de primer ordre perquè han sotmès l’experiència a un esforç d’elaboració.
Quan l’instant no s’eleva ni es treballa, es queda en soroll autobiogràfic. Quan es pensa, en canvi, esdevé literatura o periodisme.