Brindaré
Brindaré pel Hansi Flick, perquè el seu futbol boig m’ha fet tornar a vibrar amb el Barça i que quasi quasi no m’importi el resultat. Brindaré pels científics que mai tindran un Nobel. També pel conductor d’autobús que torna a obrir la porta al semàfor per l’adolescent mig adormit que ha arribat un pelet tard a la parada. Brindaré pel propietari que no pensa què deixa de guanyar amb el lloguer. Per Oques Grasses que se’n van, per Lax’n’Busto que tornen, i per Clara i Renaldo també.
Brindaré pels que us quedeu estudiant fins a la matinada. Per la nena del Conservatori que es va quedar en blanc només començar la peça, però va aconseguir d’acabar-la. També per la que va a entrenar atletisme encara que faci boira i sàpiga que no és la més ràpida ni la més forta. Pels qui adoren les matemàtiques i pels qui les detesten. Brindaré pel talent i per l’esforç. També per la mestra que no consent que cap nen estigui sol a l’hora del pati. Per l’auxiliar que li prem fort la mà a la pacient que està morta de por al quiròfan. No sé qui ets i, en canvi, mai t’oblidaré. Brindaré per la infermera que acarona l’anciana que té por de morir-se.
Brindaré pels amics que es retroben com si no hagués passat el temps. Perquè les amigues que no es retroben trobin temps per compartir. Per tornar a treure del fons de l’armari l’arbre de Nadal de plàstic, les llumetes i les boles de guarnir. Perquè no hi capiguem a taula i hàgim de portar cadires de cals veïns. També pels bons veïns. Brindaré pels que són a dalt, pels que mantenen la memòria viva. I pels antifeixistes. Brindaré pels que munten la festa major i pels que la ballen fins a trenc d’alba. També pels que van a córrer quan surt el sol. Brindaré pels que diuen “Bon dia”.
Brindaré pel premi Planeta a Juan del Val. Perquè el que he rigut no està escrit, ni pagat, encara que els hagi costat un milió d’euros. Brindaré per les arruguetes que es fan a la vora dels ulls, que tant ens han costat d’aconseguir i que hi ha qui inexplicablement voldria fer desaparèixer. Brindaré per maleir els homes que fan la guerra. I brindaré pels que encara compreu el diari en paper i també pels que el llegiu quan sortiu a fer el cafè al bar. Aquí us deixo els meus motius, per si us fan servei, per si de cas demà la nit no se us acudeix per què brindar.