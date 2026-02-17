No és moment de perdedors
“We are the champions, my friend”, “som els campions, amic”, cantava Freddie Mercury a final de la dècada dels 70 en aquest himne que hem sentit sonar i resonar en estadis de tot el món i que ha sobreviscut amb l’èpica intacta fins als nostres dies. “No és el moment dels perdedors”, afegia en el punt àlgid de la cançó. I, en canvi, avui jo no vull parlar d’un guanyador sinó justament del perdedor, perquè les dues figures són indestriables de l’esport. El protagonista d’aquesta columna és un jove amb aspecte de semideu grec, potser més aviat eslau, cabell rinxolat ros, mirada angelical i cos de David de Michelangelo. Està a punt de posar-se la corona de llorer i entrar a l’Olimp. Tots en som conscients. Però aleshores, no pot, el cap li juga una mala passada, ho intenta, però el cos no respon, cau una vegada i torna a caure.
Si li posem nom al nostre esportista, potser ja ho heu descobert, és Ilia Malinin i patina sobre gel. Fins fa deu dies era conegut només en el petit cercle d’aquest esport minoritari, però els Jocs Olímpics d’hivern l’han donat a conèixer al gran públic com el Déu dels quàdruples i ara tots en som mig experts, sabem que en vol fer set, inclòs un de gairebé impossible, que en realitat no són quatre tombs sinó quatre i mig. No s’ha fet mai, però als entrenaments l’han vist aconseguir-ho. Surt a la pista amb el posat tranquil, du un mallot negre amb un estampat al pit de formes geomètriques que recorden un animal salvatge i elegant. A la cançó amb què competirà, s’hi ha gravat la seva pròpia veu, se li sent dir evocant el filòsof atenenc Sòcrates: “The only true wisdom is in knowing you know nothing”, l’única veritable saviesa consisteix a saber que no saps res.
La música s’acaba i el públic crida i aplaudeix embogit no sap ben bé ni per què, els comentaristes de les televisions han emmudit i ell fa una ganyota de desesperació que capta la càmera que el segueix sobre la pista de gel. Malinin està trencat, però sap que no és el moment dels perdedors. Per això, abraça i felicita el patinador kazakh que ha guanyat justament la competició i es retira d’escena. Després dirà a les entrevistes que no té cap excusa, ha estat el cap, no ha pogut amb la pressió d’uns jocs olímpics, i donarà una lliçó d’honradesa i de fair play a tothom.