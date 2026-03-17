Sobre mites
Saltava al camp amb el coll de la camiseta aixecat i el posat desafiant. Va guanyar quatre campionats anglesos, però diu que el millor moment de la seva carrera esportiva va ser quan va donar una puntada al cap d’un aficionat feixista. Des de la grada li havia cridat alguna cosa com “francès malparit, torna-te’n a casa”. Eren meitats dels 90 i la imatge va commocionar el futbol mundial. El davanter dels red evils va ser sancionat amb vuit mesos de suspensió. Durant aquest període es va interessar per l’art i el món de la interpretació. I així, Eric Cantona, després de retirar-se com a futbolista, ha viscut una segona vida com a actor i com a activista. En una entrevista al programa de Canal Plus Clique ha dit que hauria d’existir una llei que establís que, si un president decideix anar a la guerra, ha de ser el primer d’acudir al front. A favor! Argumenta que hi hauria menys guerres perquè no hi ha tanta gent valenta. Jo també ho penso, és més fàcil començar una guerra si saps que tu no t’hi jugues la pell. Si hi has d’anar a lluitar, suposo que t’ho penses dues vegades. M’agrada més que la proposta de Toby Morton, antic guionista de South Park, que proposa que hi enviïn els fills, al front, i ha promogut el hashtag #SendBarron a les xarxes socials. Es refereix a Barron Trump, el fill petit del president nord-americà, Donald Trump. Encara que la idea em sembla enginyosa, jo prefereixo la proposta de Cantona per no involucrar-hi terceres persones, i sobretot per evitar el patiment d’una mare. Perquè les morts d’una guerra només es poden acceptar des de la falta d’empatia i la deshumanització, cap als soldats, que al cap i a la fi s’hi dediquen, i sobretot als asèptics “danys col·laterals”. “Estan en despatxos de 25 metres de llarg i envien joves a la mort”, diu Cantona. I segurament es refereix al mateix despatx per on va passar Leo Messi a mostrar el trofeu que ha guanyat amb l’Inter de Miami. L’argentí, que és per al Barça el que el francès significa per al Manchester United, va aparèixer somrient darrere de Donald Trump. En aquell acte suposadament de celebració, el president nord-americà va aprofitar per parlar de la guerra, “el nostre exèrcit està esmicolant l’enemic”, va dir, i a alguns els va caure un mite. Com encara se sent de tant en tant a Old Trafford: “Ohh Ahh Cantona.”