Amenaça de bomba
El conserge va entrar a classe i la Ramona, la nostra senyoreta, va sortir un moment sense acabar de tancar del tot la porta, com passava sovint. Després ens va dir que sortiríem tots junts al pati. Així enmig de classe de ves a saber què, potser eren matemàtiques, potser eren socials, ho havíem de deixar tot i baixar a les pistes. Allí vam anar acudint tots els alumnes de l’escola. Els nens demanàvem a la mestra què passava i la Ramona ens va dir que “unes proves de so”. Ho recordo perfectament i aquella nena de 9 o 10 anys no va dubtar ni per un moment de la credibilitat de la mestra, però els nens més grans, que sempre ho sabien tot, en patis posteriors van començar a difondre la informació que havia estat una amenaça de bomba. Una falsa amenaça de bomba, per ser exactes. Es veu que algú per fer una broma o perquè no havia estudiat prou i es volia estalviar de suspendre l’examen que tenia, tirava pel dret i trucava, no concretaven qui, per avisar que havia col·locat una bomba a l’escola, tot i que era mentida, i per això havien aparegut agents de policia que s’havien passejat pel centre mentre nosaltres érem a les pistes. Jo sempre m’ho havia imaginat d’aquesta manera, un nen estirant-se per despenjar el telèfon d’una cabina, tirant una moneda i proferint l’amenaça per saltar-se un examen. L’estada a les pistes enmig del pati es va allargar potser més del que l’hivern a Lleida feia confortable, però sempre era divertit alterar la rutina escolar marcada per una successió d’assignatures. Així eren les amenaces de bomba falses als noranta. I segurament la senyo va fer bé, d’ocultar-nos-ho, perquè els nens de l’època sabíem que de bombes, n’hi havia. Ara les amenaces de bomba a les escoles no són l’entremaliadura d’un brètol. A Itàlia n’hi ha hagut centenars de simultànies. No sabem com ho han viscut els alumnes d’allà, però sí que hem vist les imatges de l’educació paralitzada. No se sap ben bé d’on han sortit, les amenaces, però podria ser el que s’anomena “guerra híbrida”. Un atac a un país amb l’objectiu de desestabilitzar-lo però sense declarar-li la guerra. I no hi ha més aterridor que atacar l’escola, que és el futur de la nostra societat. Tot ha canviat tant des dels noranta que ni les amenaces són el que eren. De bombes no n’hi ha, però la sola amenaça és capaç de paralitzar un país.