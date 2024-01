El Lleida Esportiu ja no pinta tan bé

Creat: Actualitzat:

Bé, no ens posarem catastrofistes però la trajectòria del Lleida en aquesta arrencada del 2024 no convida a l’optimisme. Ahir a l’Olímpic de Terrassa, aquest presumit estadi farcit de plaques que recorden tots aquells esportistes locals que han participat en uns Jocs Olímpics, el Lleida va encaixar una nova derrota. Dels últims dotze punts en joc només n’ha sumat... un. I a més, es pot afegir que en aquests quatre partits no ha estat capaç de marcar ni un sol gol.

Resultat, els de Viadero han perdut el liderat, en mans d’un Europa crescut (en l’últim partit del 2023 va vèncer els blaus per un clar 3-0) i encara es pot agrair que l’Hèrcules va caure derrotat al Rico Pérez contra el Formentera (0-1). O sigui, el grup 3 de la Segona RFEF registra un triple empat a dalt de tot. El Lleida es manté al podi perquè durant bona part de la primera volta va fer un matalàs amb la bona ratxa de resultats que s’està esgotant a passos gegantescos.

O sigui que, a poc a poc, la mala ratxa està deixant pas a la sempre amenaçadora crisi que caldria anar desactivant tan aviat com sigui possible. Diumenge, per exemple.