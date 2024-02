Un altre equip guanyador

Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ahir tenia un partit molt complicat. Encara que els dos equips venien amb molt bones dinàmiques, no deixàvem de jugar contra el segon classificat.Parlant de bones sensacions, és un bon moment per destacar la tasca feta per l’equip del Força Lleida Aspros, que ha començat la lliga territorial de l’Acell, comptant els partits per victòries i proclamant-se campions del Campionat Territorial de Lleida el cap de setmana passat. Aquests resultats són el fruit d’apostar, ja fa uns anys, per la secció de bàsquet adaptat, aconseguint un equip consolidat de deu homes i dos dones amb discapacitat intel·lectual, que s’entrenen de forma regular una vegada a la setmana. Tothom vol guanyar o volem que els nostres equips guanyin, i per això s’han de tenir uns bons entrenadors/es, instal·lacions adequades per poder entrenar i aportacions econòmiques per poder cobrir part de les despeses.L’equip Força Lleida Aspros aquest any té un espònsor nou, Atlas Energy, una gran entrenadora i una instal·lació esportiva per entrenar. Aquest és el camí a seguir per poder créixer com a equip, per donar l’oportunitat a més esportistes amb discapacitat intel·lectual i que tinguem per objectiu veure que l’esport adaptat tingui les mateixes condicions que la resta de les modalitats del bàsquet. El camí és llarg, però anem avançant i hem d’anar apostant perquè tothom pugui tenir l’oportunitat de practicar l’esport que li agrada, com un recurs més lúdic o buscant el màxim rendiment.