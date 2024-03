Creat: Actualitzat:

A falta de les últimes vuit jornades de la fase regular ens trobem amb una LEB Or més apassionant que mai. Quan tot feia pressuposar que Leyma Corunya s’alçaria amb l’única plaça d’ascens directe, les seues dos últimes derrotes generen més incertesa a la competició.El desplaçament amb derrota del Força Lleida a Gipuzkoa va suposar un punt d’inflexió a l’espectacular ratxa de sis victòries consecutives lluny de casa. Després d’un inici de temporada una mica dubitatiu, els de Gerard Encuentra van ser capaços d’encadenar victòria rere victòria (catorze de setze) i postular-se com un dels conjunts que aspiren a estar entre els millors. I és que a mesura que ha anat avançant la competició, l’objectiu ha anat evolucionant i en aquest moment l’equip sembla disposat a aspirar a tot. Per buscar el motiu d’aquesta millora, cal esmentar la paraula EQUIP, i el nivell de compromís que tots els seus integrants transmeten en cada partit. Tots sumen.A partir d’ara, i quan ja es dona gairebé per assegurada la classificació per als play-offs, seria important aconseguir el factor pista. L’equip ha demostrat com se sent de fort acompanyat per la seua afició al Barris Nord i una eliminatòria amb el camp a favor donaria moltes opcions al Força Lleida de classificar-se per a la Final Four.Els partits contra Valladolid i Alacant, els dos com a locals, s’entreveuen com a vitals per determinar la posició final, ja que la resta del calendari juga a favor. No obstant, en les últimes jornades, tots els equips es juguen molt i les victòries es venen molt cares.En aquest moment, arribar amb la millor forma possible i que cada jugador mostri la seua millor versió és del tot determinant per guanyar partits.