Cada jornada, totes les persones que rodegem el món de l’esport, i sempre en funció del resultat, destaquem de forma positiva o negativa el paper de l’entrenador o d’alguns jugadors, inclús de vegades de totes dues figures. Avui els diaris aniran plens sobre el gran partit que van fer els jugadors a Melilla i el bon plantejament del partit de Gerard Encuentra. Per contra, hi ha un cert nombre de persones molt properes a l’equip de les quals quasi mai ningú s’atura a ressaltar tota aquella feina que estan fent. Els anomeno els invisibles, ja que encara que estan asseguts al costat de l’entrenador durant el partit i fent la seva tasca durant tots els entrenaments, gairebé mai surten els seus noms i tampoc es destaca la seva feina. Estem acostumats a veure que els entrenadors/es de la base i de categories no professionals ho fan tot, però quan pugem de nivell es van incorporant persones especialitzades en diferents tasques, que seran molts cops la clau de l’èxit. Tornant als nostres protagonistes d’avui, els Alberts, Jordi, Enric, David, Iñigo, Xavier, entre d’altres, mereixen un reconeixement, fan la feina molt ben feta, ja que els jugadors han arribat al tram final de la lliga preparats per afrontar qualsevol repte. Pot haver-hi molt bons entrenadors, però els que arriben més amunt són aquells que són capaços d’aconseguir un bon staff, confiar-hi i treballar conjuntament. Crec que el Força Lleida també es va consolidant en aquest aspecte tan important i indispensable per arribar a la màxima categoria. Vull acabar felicitant la tasca que fa tot aquest staff del Força Lleida que passa desapercebut, però és fonamental perquè els jugadors estiguin al 100% en tots els aspectes i rendeixin com ho fan. Els jugadors estan forts físicament i mentalment i cohesionats, i no hi ha hagut gairebé lesions. Enhorabona a la tasca dels invisibles.