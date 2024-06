ACB, hem tornat!

Creat: Actualitzat:

El 15 de maig del 2005 el Plus Pujol Lleida jugava l’últim partit a la Lliga ACB en la seua primera, i fins ahir única, presència a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Ahir, 9 de juny del 2024, l’ara Força Lleida tornava a l’elit. Coincidències del destí, tant en aquell llunyà matx de fa dinou anys com en el d’ahir, el rival era el mateix, l’Estudiantes de Madrid. Un contrincant que ha estat testimoni d’una pàgina molt trista de la nostra història, i d’una altra d’extremament feliç.L’equip d’Encuentra arribava a Madrid (quina gran frustració, la de la Federació Espanyola de Bàsquet i la de l’equip col·legial, que van decidir jugar-se l’ascens a casa) com a víctima propiciatòria davant dels poderosos ex-ACB madrilenys i burgalesos. I a més a més, al recinte escollit per l’ens federatiu per celebrar el retorn, per tercera vegada frustrat, de l’Estudiantes a l’ACB. Tanmateix, els que hem vist els últims partits de fase regular i l’eliminatòria de vuitens del play-off contra l’Alacant sabíem que el Força Lleida no es donaria per vençut abans d’hora.Ahir es va vorejar la perfecció en una primera part que passarà a la història del bàsquet (2-71 de valoració). Però és que els jugadors d’Encuentra han encadenat CATORZE victòries seguides. L’última derrota cal anar a buscar-la al 17 de març, quan queia a la pista del Gipuzkoa. Tres mesos sumant victòries i deixant una imatge d’equip invencible.Ara toca celebrar l’ascens i començar a preparar la pròxima temporada, una nova aventura en la qual els més joves podran veure al Barris Nord els grans jugadors d’equips com Reial Madrid, Barcelona, Unicaja o Baskonia. Un any per disfrutar i per pensar que tot el que s’ha fet i s’ha patit fins ara ha valgut la pena.