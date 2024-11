El Lleida es deixa dos punts en el partit trampa

Creat: Actualitzat:

S’havia advertit per activa i per passiva. El partit davant del Badalona Futur era de risc. I així va ser. El Lleida no va saber aprofitar els empats de dos dels favorits en els encontres ajornats en el seu dia per la dana, ni tampoc els registrats ahir amb la sorprenent derrota del Sant Andreu i l’empat del Sabadell davant de l’Europa. Els vallesans segueixen primers, amb un partit menys, però els de Marc Garcia continuen segons, encara que si haguessin vençut ahir haurien recuperat, malgrat que fos de manera provisional, el liderat. O sigui, que els de Marc Garcia van deixar escapar dos punts amb un empat que va arribar en el tram final quan anava perdent en el marcador. I gràcies que Iñaki va estar d’allò més inspirat i va salvar el seu equip d’encaixar més gols, contra un rival que arribava en posicions de descens i amb més problemes extraesportius que els propiciats per la seua ja complexa situació fora del terreny de joc. De fet, el Lleida, que també hauria pogut guanyar –que quedi clar–, es manté en la seua privilegiada posició, a més de per la regular irregularitat dels seus rivals, per l’inapel·lable registre com a visitant, ja que encara no coneix la derrota. En canvi a casa porta dos empats i dos derrotes. Diumenge, una altra prova de foc a Paterna a les 17.00, davant del València Mestalla. Quant a l’altre, doncs el col·legiat va haver d’aturar el joc i adreçar-se al delegat, Walter Litwin, per aplicar el protocol i advertir per megafonia que cessessin els insults cap al rival. La cosa va empitjorar al final quan un aficionat va escopir i va insultar els jugadors del Badalona quan es retiraven als vestidors, la qual cosa va propiciar una tangana entre uns i d’altres. El Lleida, encara que ens faci mal, continua tenint un problema amb el seu sector ultra, petit, però allà està. I des del club continuen sense saber solucionar-ho i ja seria hora de fer-ho.