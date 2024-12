El puzle de Gerard Encuentra

Creat: Actualitzat:

Transcorregudes onze jornades l’Hiopos Lleida segueix el seu camí cap a la permanència i ahir davant d’un rival de la seua lliga, amb el qual es trobava igualat en la classificació, va firmar un triomf espectacular per 18 punts de diferència. Una magnífica notícia per a l’average general i també per al particular amb els de Jaume Ponsarnau. Gerard Encuentra i tot l’staff tècnic i directiu continuen a la recerca de les peces que conformin la plantilla definitiva i ahir el debut del base Van der Vuurst no podia ser millor, tant en el control de joc com en el capítol d’assistències i punts. El canvi de Goodwin per Cook Jr haurà d’esperar a rebre el vistiplau de la grada.Si el puzle sol intentar recrear una imatge que normalment ja coneixem prèviament o teníem certa idea mitjançant la unió de diferents peces, el trencaclosques té com a principal objectiu plantejar un repte de nivell intel·lectual que pot ser molt variat. El diccionari veu el puzle com un problema, un enigma o una endevinalla. I en aquestes està ara mateix el club, provant d’encaixar les peces, trobar un cinc de referència –Hamilton probablement no ho serà– i buscar la fórmula per fer entrar en joc Madsen i Caicedo, dos unitats desaparegudes de les alineacions i sense un lloc clar a l’equip.Ahir es va guanyar bé tant a la pista com a les banquetes i la grada va fer el seu treball, però vindran dies pitjors i fa falta resoldre com més aviat millor aquest puzle que té el Gerard sobre la taula. Sense pressa, però sense pausa. L’ACB és un aparador massa important com per passar-hi de puntetes. Dissabte ve el Granada, un altre equip de la nostra lliga, i una victòria seria una injecció de confiança per encarar el 2025 amb garanties.