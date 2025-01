L’Hiopos, amb xifres de permanència

Creat: Actualitzat:

Malgrat la derrota d’ahir davant del Baskonia, en el que era el primer partit de la segona volta de la Lliga ACB, podem considerar que el balanç de la temporada és positiu per a l’equip de Gerard Encuentra. Disputada la primera volta és bon moment per fer comptes i pronòstics del que pot passar a final de temporada. I cal convenir que el balanç és positiu, i més si tenim en compte que és un equip que debuta a la categoria. Acabar la primera volta amb sis victòries ens posa en una situació ideal per aconseguir la permanència en la màxima categoria del bàsquet estatal, objectiu marcat pel club. Si l’Hiopos Lleida repeteix aquest nombre de victòries a la segona volta, acabaria la Lliga amb dotze i històricament és xifra de permanència. En les últimes onze temporades cap equip no ha baixat amb aquest nombre de triomfs. De fet, només en dos temporades s’han necessitat dotze victòries per salvar-se. Va ser a la 2021-2022 (el Saragossa es va salvar amb 12 i l’Andorra va baixar amb 11) i a la 2013-2014 (l’Estudiantes es va salvar amb 12 i l’últim que va descendir va ser el Manresa, que només va guanyar set partits).I si en l’aspecte esportiu la situació és francament bona, en l’aspecte social la resposta del públic està sent espectacular. Segons les xifres que facilita l’ACB, al Barris Nord s’han superat sempre els 5.000 espectadors, tret de l’últim partit davant del Gran Canària (4.987). I en el primer partit contra el Barcelona es van superar els 6.000. Aquestes xifres demostren la resposta d’un públic àvid de portar el seu equip a la permanència. I l’espectacle continuarà perquè pel Barris Nord encara han de passar els tres primers, València, Unicaja i Reial Madrid. Que la festa continuï.