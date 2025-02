Mr. Empat fa valer la seua llei i continua sumant d’un en un

Creat: Actualitzat:

Vinga, jugarem al com veiem la botella: mig plena o mig buida. Perquè d’això va anar el partit d’ahir al Camp d’Esports davant de la visita del Sant Andreu, fa no gaire líder indiscutible de la categoria, però que ara tampoc està en els seus millors moments. Si jutgem la cosa només pel primer temps, el Lleida va mostrar la pitjor cara. Desorganitzat, caòtic, sense nord i trobant a faltar el sancionat Quadri. Marc Garcia va optar per una defensa amb tres centrals i allò va ser un colador: 0-2 al descans sense la més mínima justificació. Però si el partit el veiem amb l’òptica del segon temps, la cosa va anar diferent. El Lleida va apel·lar a l’èpica, jugant un pèl a la desesperada com si ja s’estiguessin disputant els minuts de l’afegit, i va aconseguir el que semblava impossible, assolir l’empat, salvar un punt i, a més, que mai se sap de cara al futur, l’average particular amb els quadribarrats.El cas és que no es va perdre, es van guanyar sensacions perquè en el segon temps es va poder fins i tot fins guanyar, i més o menys les coses, que podrien haver estat molt pitjors, queden com estaven. El Lleida no retalla diferències. Es manté vuitè, a un punt del play-off, que marca el Sabadell, precisament el pròxim rival dels blaus (diumenge vinent, a les 18.00 hores, a la Nova Creu Alta) encara que, això sí, a set punts de l’ascens directe que atresora l’Europa, que ha aconseguit sumar quinze punts dels últims quinze disputats i així sí es que s’avança a la taula, sí. Anant de nou a allò de la botella, analitzant el primer temps, les sis baixes que ha donat l’equip en aquest mercat d’hivern semblaven poques. Veient el segon, potser massa. El pitjor és que Mr. Empat continua sumant d’un en un i així no es remunta. No guanya des del 22 de desembre. No ho fa aquest 2025. Ja són quatre taules consecutives.