Això és el Barris Nord

A mesura que transcorren les jornades, tots i cadascun dels enfrontaments van augmentant en transcendència. La classificació està tan ajustada que els diferents equips que competeixen en aquesta Lliga Endesa ACB es juguen molt cada vegada més. Tant és així que en alguns casos es fa molt complicat guanyar en pista contrària. Per tant, fer-se forts a casa serà a partir d’ara un objectiu comú, tant per als equips de la part alta de la taula, com per als que lluiten per eludir el descens. Prova d’això és que en aquesta última jornada tan sols el Tenerife ha estat capaç de guanyar com a visitant (contra el Barça), la resta han estat victòries locals.

L’Hiopos Lleida en va ser un, superant un difícil rival, en un d’aquests enfrontaments que no es podien deixar escapar. Un partit que es va desenvolupar amb una gran quantitat de possessions i amb molt ritme. L’arribada de Batemon ha generat aire fresc i ha canviat la filosofia en el joc ofensiu. És un jugador que en aquests dos primers partits ha demostrat tenir molts punts a les seues mans. L’Hiopos genera ara més punts en situacions individuals a través del dríbling que en accions mitjançant la passada. I en aquest tipus de joc, hi ha jugadors que se senten més còmodes (Paulí, Bozic i, fins i tot, Hamilton), però també s’ha vist que n’hi ha altres que entren menys en joc (Bropleh).

Queden 12 jornades, la meitat a casa, i les sortides a Granada, Girona i Andorra es presumeixen de màxima importància per eludir el descens. De fet, aquesta pròxima jornada han de visitar els andalusos obligats a guanyar per no complicar-se el futur. Aquest partit ha de suposar un pas molt important de cara a la salvació i fer, més que mai, del Barris Nord una pista inexpugnable.