Batemon... James Batemon

Un escenari ideal per sumar la novena victòria. Es tracta del Nou Congost, un pavelló que ens evoca grans records, seu de grans gestes per al bàsquet de la nostra ciutat. En aquesta pista vam ascendir a l’ACB l’any 2000 i també vam aconseguir una salvació miraculosa a la LEB Or el 2018. També en la primera volta, davant de l’equip manresà, el Lleida va sumar la primera victòria a la Lliga Endesa 24-25.

Després de l’inesperat pas de gegant que l’equip va fer a Granada, ahir va arribar una altra victòria a domicili en un gran partit i, sobretot, en una espectacular primera part, que suposa un cop sobre la taula en la lluita per la permanència.

Sembla que l’entrada de James Batemon ha rellançat l’equip. En els últims cinc partits ha fet una mitjana d’una valoració de 21,6, postulant-se per ser l’MVP del mes de març. Faltava un jugador referent? Lideratge a l’equip? Per què no es va reforçar abans? És suficient ara? M’agradaria tenir una resposta, però el que importa ara són els resultats i intentar no cometre els mateixos errors en el futur.

Estem a la Lliga Endesa, després de l’NBA i l’Eurolliga, possiblement la millor lliga del món. En aquesta competició, la planificació i construcció d’un equip és fonamental per competir i mantenir-t’hi, en què arribar al punt on som costa molt esforç.

A falta de nou jornades, la dinàmica de l’equip és molt positiva i existeix un joc coral. Ahir a Manresa, set jugadors van assolir els dobles dígits de valoració. Però potser el més destacable és que existeix un avantatge clar sobre les posicions de descens, la qual cosa permet al conjunt lleidatà jugar sense tanta pressió i somiar una altra temporada més a quedar-se a l’elit.