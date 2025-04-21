Pilars importants
Aquesta mateixa setmana, la Lliga Endesa, a les seues xarxes socials, homenatjava de forma molt merescuda l’afició lleidatana. Sota l’eslògan “El rugit del Barris Nord”, mostrava imatges de la grada, més dignes d’una festa que d’un esdeveniment esportiu, destacant que hi ha aficions que saben demostrar una altra manera de viure el bàsquet. És admirable la comunió aconseguida entre el grup d’animació i l’equip. Vincle i entusiasme que han encomanat a tot un pavelló que jornada rere jornada s’omple i porta enlaire l’equip.
L’altre pilar en què cal fonamentar l’èxit de l’equip és Gerard Encuentra, per tot el que transmet als seus jugadors, aquesta energia amb què competeixen diàriament. I aquest fet no s’aconsegueix simplement entrenant. Necessites jugadors que “comprin” el teu discurs i creguin en tu. No és gens fàcil gestionar un grup humà i ell ho està fent eficaçment, no exigint guanyar, ja que el resultat no pot ser exigible però sí reivindicant el màxim esforç per part de tothom. No es pot demanar més. La resta ha de ser talent.
A mesura que s’aproxima el final de la Lliga regular, i sense ànim de donar a entendre que els deures ja estan fets, l’Hiopos Lleida té a la seua mà quedar-se una temporada més a l’elit estatal. A falta de vuit jornades, té quatre partits de matalàs. Lleida i comarques s’han bolcat amb l’equip i demostren que volen bàsquet d’elit. Aquest esport és l’idoni per a Lleida. Encara que per a això cal dibuixar un projecte durador.
Aquest s’ha de consolidar tot generant els màxims recursos econòmics i administrant-los de forma eficaç amb una correcta planificació esportiva. Dos dels pilars més importants ja es tenen.