Caldrà continuar esperant
Doncs caldrà continuar esperant per confirmar, com a mínim de forma matemàtica, la permanència a la Lliga ACB. Esperem que la derrota d’ahir de l’Hiopos Lleida a Andorra no passi de ser un pas enrere sense excessiva importància per assegurar diumenge vinent la continuïtat a la categoria.
Però el més preocupant del partit no va ser la derrota, sinó la pèssima imatge que durant molts minuts va donar l’equip d’Encuentra.
Més enllà de la pràcticament segura permanència a la Lliga ACB, la temporada no pot fer-nos oblidar que hi ha hagut greus errors en el capítol de fitxatges amb l’atenuant, si es vol, de les dificultats per incorporar a causa de les limitacions econòmiques de sempre.
Des que va començar la temporada se n’han anat Dee Bost, Derek Cooke, Chevez Goodwin, Michael Caicedo i gairebé Van der Vuurst i Johnny Hamilton, que va arribar lesionat a la mà i que, si bé segueix a la plantilla, ja fa quatre partits que no juga ni un minut i tres sense ni tan sols anar convocat. Molts canvis a la plantilla i la confirmació que el Lleida acabarà la temporada sense un cinc determinant.
Ara toca girar full i pensar només en el duel de diumenge vinent davant l’UCAM Múrcia al Barris Nord. Un partit i una jornada en què, amb tota seguretat, l’Hiopos Lleida aconseguirà certificar la permanència. De fet jugarem després de conèixer el resultat del Granada, que té una difícil visita a Gran Canària.
Toca reflexionar molt, unir-se, superar el cansament físic i mental que assegurava Gerard Encuentra que té el seu equip i començar a pensar en la pròxima temporada, en la qual és d’esperar que la planificació esportiva serà més encertada.