Estrena de cine
Després de quatre mesos sense bàsquet al Barris Nord, torna l’ACB i ho fa amb novetats a tots els nivells: reglamentari, nous equips –Burgos–, fitxatges d’alçada i més socis que mai en un Hiopos Lleida per al qual una sola temporada ha estat suficient per conquerir els cors dels aficionats d’aquest país gràcies a una grada bolcada amb passió de cap a fi.
A mesura que avançava l’estiu i s’anaven concretant els fitxatges de Paulí, Ejim, Shurna, Agada, Krutwig, Zoriks, Diagne i Golomán, un rumor es va estendre a l’entorn situant l’equip en posicions més tranquil·les de la classificació. Fins i tot hi va haver un moment que hi havia algú dins del club que es postulava per optar a places europees. La realitat és una altra i l’objectiu marcat per la directiva i refermat per l’entrenador és consolidar la categoria.
El mateix Gerard Encuentra ha afirmat que “aquesta temporada ens costarà més assolir la salvació”.
És cert que disposem de dotze jugadors –ni titulars ni suplents– que poden iniciar i acabar els partits però tots els equips s’han reforçat d’allò més i a priori ens haurem de jugar la vida amb els Granada, Burgos, Girona, Breogán, Bilbao i Andorra.
D’entrada la zona tranquil·la sembla reservada per a Saragossa, Múrcia, Manresa, Joventut i Gran Canària, deixant les places de play-off pel títol als Madrid, Barça, Unicaja, València, Tenerife i Baskonia.
Primer partit a casa i primera victòria. Això pinta molt bé. Hem de fer del Barris Nord un fortí on s’escapin només els partits previsibles per endavant. La salvació dependrà del que fem a domicili i no hi haurà partits fàcils. Tanmateix, jugant així no podem defallir. Una estrena de cine.