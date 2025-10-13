N’hi ha per preocupar-se
Una jornada més i la situació no millora. Més encara, empitjora. L’Atlètic Lleida continua sense guanyar després de sis partits disputats i s’enfonsa a la zona de descens. Val, AEM, Lleida CF i Mollerussa segueixen en posicions més o menys iguals que els de Gabri García i tampoc no saben el que és sumar tres punts d’una tacada. Però tampoc no és qüestió d’aplicar-se a aquell vell refrany de “mal de molts, consol de...”. O sigui que, a tot estirar, el que podem és contemplar amb sana enveja l’Hiopos i la seua victòria a Can Barça fent, a més, el miracle de convertir el Palau en el Barris Nord. Però a la Dani Jarque no hi va haver aquest miracle i això que l’equip s’ho jugava davant d’un rival directe que estava tan malament o pitjor que ell. I es va perdre. Mal partit amb error defensiu inclòs que va frustrar qualsevol possibilitat de triomf.
A veure si, si continuen així les coses, la triomfal marxa que l’equip lleidatà porta a la Copa Federació, a dos partits de guanyar el títol, i a més en un Camp d’Esports que cada vegada està pitjor, més enllà dels ingressos econòmics que reporta al club, ha estat un llast mental que els jugadors no saben gestionar bé. I, a més, amb un partit de Copa del Rei, el dia 30, pel mig. O sigui que optimisme i esperança n’hi ha, però motius per preocupar-se, tots. Ja toca posar-se les piles i pensar que amb la Copa, únicament, no es va gaire lluny i més si el pròxim rival a casa és el líder, un Barça At. llançat cap a l’ascens.