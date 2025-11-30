Alguna cosa caldrà fer
Passen els dies, passen les jornades i la situació d’aquest Atlètic Lleida no només no millora sinó que empitjora de manera inexorable i ja es comença a intuir que, potser, de manera irreversible. A la nevera del Camp d’Esports una nova derrota davant de, si ho acceptem com a excusa val, un dels favorits a l’ascens directe o, com a mínim, play-off. Pràcticament no es va salvar ningú de la nova barrabassada. Els de Gabri van encaixar la sisena derrota en tretze partits, a la qual cosa cal afegir cinc empats per únicament dos victòries. És a dir, 11 punts de 39 de possibles. Es continua en descens i, segons quins siguin els resultats d’avui de Torrent i Porreres, els lleidatans poden caure fins a l’última posició. Si el primer temps contra el Balears va ser acceptable, al segon va caure en barrina. L’entrenador no va encertar amb els canvis i l’equip va empitjorar sense oferir mai la imatge necessària per revertir el marcador. Va fer la sensació que les xarrades, anàlisis, sessions d’autocrítica i d’autoajuda... no han servit per a res. I arribats fins a aquest punt cal pensar que alguna cosa caldrà fer quan s’obri la finestra d’hivern de fitxatges. Aquest equip necessita una bona remenada perquè, ara mateix, la llum al final del túnel ja es veu molt llunyana i diminuta. I dissabte vinent (16.30), un altre partit per tremolar al camp d’un altre dels favorits, el Poblera, que ocupa ara mateix el liderat, malgrat que empatat a punts amb el Balears.