‘Santiaguines’ i ‘Albertines’
Conten que fa molts anys, quan el Reial Madrid passava per un mal moment, el llavors president, Santiago Bernabéu, baixava al vestidor per “parlar” –és un dir– amb els seus jugadors. Eren les anomenades Santiaguines i pel que sembla la reacció de l’equip solia ser immediata.
Doncs bé, dimarts passat el president de l’Hiopos Lleida, Albert Aliaga, i els seus directius es van reunir amb els jugadors per demanar-los màxima unió entre tots, implicació en el projecte i també per fer-los veure que jugar a l’equip lleidatà és diferent de fer-ho en qualsevol altre conjunt de la Lliga ACB. I, evidentment, l’Albertina va assortir l’efecte desitjat.
Després de sis derrotes consecutives, que van provocar un cert nerviosisme, ahir el Lleida va ser capaç de guanyar a la pista d’un necessitat Andorra, allunyant de nou la preocupació que s’havia incrementat després de la victòria que va aconseguir el Burgos dimarts passat.
Mentrestant, el club continua buscant reforços, ja que alguns dels integrants de la plantilla no estan donant tot el nivell que se n’esperava i en les últimes jornades el seu rendiment ha baixat considerablement. En aquest capítol sembla que en el club tothom té clar que cal reforçar sobretot la posició de director de joc.
El problema és que l’entitat lleidatana va fer un gran esforç econòmic l’estiu passat i ara no sobren els diners.
Per cert, ahir a l’Andorra va debutar el base cedit per l’Unicaja Màlaga, Xavier Castañeda, el jugador que durant la setmana va ser rebutjat per motius mèdics per l’Hiopos Lleida. I a més va ser el segon jugador més valorat del partit.
Potser des del club lleidatà caldria donar una explicació del que ha succeït.