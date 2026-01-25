Claus de futur
A nit, amb l’agònica victòria contra el Burgos, l’Hiopos Lleida va donar per acabada la primera volta. Fins ara, una temporada brillant, malgrat que marcada per una notable irregularitat pel que fa a joc i resultats. Un inici prometedor, amb quatre victòries en les primeres sis jornades, va anar seguit d’una sèrie de sis derrotes consecutives que van sembrar dubtes. Les dos victòries a les Canàries, afegides a la d’ahir, han estat un punt d’inflexió i una injecció de confiança abans d’encarar la segona volta.Des del punt de vista tàctic, l’equip ha mostrat una evolució significativa en els últims partits. S’aprecia una millor lectura del joc en situacions d’atac estàtic, amb la incorporació de noves variants ofensives i una circulació de pilota amb més ritme. Això permet passar pilotes als seus jugadors interiors al pal baix i evitar l’excessiva dependència de generar a través dels exteriors. S’ha fet un pas endavant en l’aspecte mental i l’equip ha sabut mantenir en aquests últims partits la concentració durant els 40 minuts. En definitiva, un millor control del ritme de matx.
Un altre aspecte que cal destacar, i que ha de resultar clau en la millora de l’equip, és l’optimització de les rotacions. La clau perquè jugadors importants ofereixin un millor rendiment és dosificar-los al llarg del partit i que arribin en millor forma als minuts finals.
De cara a la segona volta segur que l’Hiopos continuarà ampliant el repertori ofensiu. Tanmateix, si millora la capacitat de llegir els desajustos creats a partir del pick and roll i es creen més avantatges amb els bloquejos indirectes i el joc sense pilota, farà que l’equip sigui menys previsible i, en conseqüència, més competitiu.