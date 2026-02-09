Bàsquet per a tothom
L’Hiopos Lleida, minvat per les lesions, va tornar a caure davant d’un dels equips que fins ahir tenia per sota a la classificació, un Baxi Manresa que tenia clara la importància del partit i així es va reflectir a la pista.
Però avui cal recalcar la iniciativa Bàsquet per a tothom que va proposar l’ACB per a aquesta jornada. Aquesta acció pretén fer visibles les dificultats que tenen moltes persones amb discapacitat per a poder gaudir d’un espectacle com un partit de bàsquet. A tots ens venen al capdavant les barreres arquitectòniques que ja no haurien d’existir, però hi ha altres obstacles que són més invisibles i ens passen desapercebuts, com pot ser el soroll habitual del públic, la percussió, estar amb molta gent en un espai reduït, moviments agressius i crits del públic o la megafonia molt elevada. Iniciatives com aquestes són importants, però s’hauria de fer una mica més que un dia de visibilitat, i poder trobar solucions perquè realment aquestes barreres es minimitzin i es trobin alternatives perquè tothom pugui gaudir al camp i animar el seu equip en qualsevol pavelló. En alguns casos pot ser un camí llarg, ja que no només es tracta de posar una rampa, sinó que cal individualitzar les adaptacions i portar a terme una sèrie d’accions per aconseguir petites fites. Si volem un bàsquet accessible per a tothom, hem de trencar moltes barreres invisibles i buscar adaptacions que un dia seran per a una persona concreta, però que a llarg termini acaben sent útils per a tothom. Avui hi ha persones amb discapacitat que no han pogut disfrutar de l’espectacle en directe; esperem que aquesta iniciativa no es quedi en un acte anual, sinó que sigui un punt de partida.