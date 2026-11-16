Perilla el tresor
D urant la setmana passada, el president de l’Ilerna Lleida, Albert Aliaga, es va encarregar de recordar a tothom, però molt especialment als jugadors i tècnics de la primera plantilla, que l’ACB és un tresor molt preuat que cal conservar tant sí com no. I no li falta raó al màxim dirigent del club lleidatà. Ha costat molt de recuperar la plaça a la millor Lliga de bàsquet d’Europa com perquè es perdi després de només tres temporades de travessia. I ara el “tresor” està més en perill que mai.Després de set derrotes seguides, rècord negatiu històric, la preocupació és enorme a tots els nivells. L’equip ha perdut la que era la seua senya d’identitat, la lluita constant durant tot el partit. En alguns d’aquests partits els jugadors han abaixat els braços de forma alarmant i s’han encaixat temptejos que fan pujar els colors. Ho reconeixia fins i tot l’entrenador Gerard Encuentra, que advertia d’una alarmant falta d’intensitat durant molts minuts, però que tampoc no sembla trobar la tecla perquè l’equip reaccioni.I a partir d’aquí hem de preguntar-nos quina solució hi ha per revertir la situació. Evidentment és urgent reforçar l’equip. La baixa de Diagne, lesionat per a tota la temporada, no s’ha cobert, ni la d’Adrià Rodríguez. Calen fitxatges, però en totes les posicions. Clarament en el joc interior, molt minvat, però també en el perímetre. A més, alguns jugadors tampoc no semblen estar en condicions de lluitar per canviar gran cosa. Encuentra ja deixava caure ahir que caldrà fer canvis. I sense reconèixer-ho obertament, també apuntava que algun dels que hi ha a la plantilla pot ser que no continuï. El problema, com sempre, és la situació econòmica que té el club.