Descans per reflexionar
L’Ilerna Lleida va tornar a rebre ahir més de 100 punts i, com ja ha succeït aquesta temporada, va permetre que un equip de l’ACB establís un rècord particular d’anotació, amb 113 punts. L’excusa d’alguns dies ha sigut que els rivals han estat molt encertats, però això no pot ocórrer cada jornada. Potser el que passa és que els rivals disposen de llançaments massa còmodes a causa dels errors defensius.
Aquesta derrota comença a ser preocupant, encara que podríem agafar-nos a l’excusa que la lliga és molt llarga. Tanmateix, no hem d’oblidar que l’any passat es va salvar la categoria gràcies a la bona arrancada.
Si volem fixar-nos en els aspectes positius, podríem destacar que hi ha equips que tampoc estan aconseguint la victòria. Però també és cert que, d’aquí a dos o tres jornades, podem trobar-nos amb una classificació molt més fragmentada que l’any passat. També cal assenyalar que avui hem vist un partit molt igualat fins als últims minuts. Va ser llavors quan l’Ilerna va trobar a faltar les genialitats de Batemon, especialment per les seues actuacions en els últims quarts, quan es posa l’equip a l’esquena.
Ara només queda mirar cap endavant i aprofitar aquesta aturada a la competició per intentar reconduir aquesta situació. La junta i l’staff han de prendre decisions ràpides: confiar en la plantilla actual (personalment, crec que és molt justa d’efectius) o realitzar algun fitxatge.
Aquesta última va ser la decisió que va prendre el Baxi Manresa i, ara per ara, li està donant bons resultats. Els fitxatges han servit com a revulsiu per a l’equip. El més positiu és que ara arriba una aturada a la competició que permetrà reflexionar, però s’ha de fer alguna cosa.