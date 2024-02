Sibèria és catalana i Puigdemont

Creat: Actualitzat:

Suposo que si algú els diu que Sibèria pertany a Catalunya i que Puigdemont pot estar implicat en aquest fet, vostès es faran un fart de riure i em tractaran de boig. Doncs anem a crear un relat tipus “claveguera de l’Estat” que ho justifiqui. Tot basat en informacions certes. Som-hi! En unes pàgines publicades per El País es deixa constància que un tal “Joan, director de la Escuela Oficial de Idiomas de Lleida (...), pasaba a anexionarse para Cataluña todas las tierras que rodean el Transiberiano”. Aquesta afirmació va signada pel periodista Chema Rodríguez, que encapçala l’explicació amb el títol: Siberia es catalana. Aquest “Joan” havia estat director d’un dels centres en què es va votar l’1 d’octubre i on hi havia gent del CDR Barris Nord. Així mateix, es pot comprovar que aquest “Joan” s’ha reunit amb els presidents Quim Torra, Artur Mas i diverses vegades amb Carles Puigdemont. Una fins i tot a Brussel·les fa poc temps. Ens consta que el “Joan” a més d’escriure alguns articles molt crítics amb la monarquia, el Govern espanyol i la judicatura, és també membre de l’ANC i d’Òmnium. Doncs sí, aquest “Joan” soc jo, i tot el que s’explica és cert. Ara, amb aquests elements es pot fer un document que ho barregi tot i que, hàbilment manipulat, vagi connectant els fets i les informacions per aconseguir donar una imatge de mi com un agent independentista que intenta acabar amb l’Estat espanyol. Tot això, passat per les mans d’alguns diaris, televisions i tertúlies de Madrid, em portaria davant d’un jutge per terrorisme, traïció a la pàtria, per negociacions secretes amb Puigdemont i Putin i no sé quantes coses més. Algú de bona fe podria pensar que tot això que explico és ciència-ficció i que aquestes coses a Espanya no passen. Però quan al PSOE li ha interessat que sortís part de la guerra bruta de les clavegueres de l’Estat contra l’independentisme, s’ha vist que no només és possible, sinó que és molt pitjor: es creen documents falsos “a la carta” pagats amb diners públics per destruir rivals polítics. Algú a la presó o davant el jutge per això? No! Per cert, Sibèria és catalana és part del llibre de viatges El diente de la ballena (1999), de Chema Rodríguez.