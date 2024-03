Puigdemont contra l’imperi

Creat: Actualitzat:

La decisió presa per Carles Puigdemont de presentar-se a les eleccions i tornar a Catalunya si pot ser investit president obre un nou capítol incert en la convulsa història d’Espanya. La presència en aquestes eleccions del president català a l’exili fa que els paràmetres clàssics de les eleccions agafin una nova i desconeguda dimensió. Aquell polític que a Madrid deien fa uns anys: “vaga perdut per l’espai exterior” ara torna com un dels personatges polítics europeus més coneguts i influents. Precisament aquell qui més ha enfosquit a nivell internacional la imatge de “democràcia plena” de la que es vanta sovint l’executiu espanyol. La persona que ha sacsejat de manera traumàtica el tauler de joc de la política espanyola i ha polaritzat l’opinió pública torna amb la possibilitat de ser novament president de la Generalitat però també amb la de ser detingut i portat a presó. És evident que una gran part d’espanyols i alguns catalans es deleixen per veure Puigdemont detingut a Catalunya i portat a presó. Tot això farà que en aquestes eleccions el vot sigui més passional que reflexiu. Els programes electorals amb propostes de caràcter pràctic quedaran en un segon lloc. Ara es tractarà o de castigar qui ha gosat posar en perill la unitat d’Espanya i l’ha humiliat internacionalment o de donar suport a aquell que malgrat tots els intents d’enterrar-lo políticament a ell i a tot el procés independentista ha aconseguit mantenir la lluita política fora d’Espanya i reivindicar als quatre vents europeus les aspiracions democràtiques de l’1-O. La reacció dels polítics de PP, Vox i Cs en primera línia, però també en part del PSOE, ha sigut immediata. Tots ells ja parlen de fer pagar a Puigdemont les humiliacions que ha fet patir a Espanya i la sacra unitat. Una Espanya que quan es veu en perill fa servir les clavegueres de l’Estat i part de la judicatura per aconseguir el seu objectiu. Puigdemont s’enfronta a tot un imperi polític, mediàtic, econòmic i judicial. El vot dels catalans decidirà qui guanya aquesta batalla desigual. Però la pregunta bàsica és: respectaran els resultats electorals i el poder dur a terme tot el promès durant la campanya o continuarà la repressió contra els catalans que, com diu el senyor Carrizosa, “no saben votar”?