Demolicions PP-VOX&PSOE

Espanya vol ser de dretes i Catalunya no els deixa. Això es paga car, molt car. Els darrers resultats electorals van fer que la governabilitat d’Espanya passi pels vots d’ERC i Junts. Dos partits considerats independentistes. Sense els resultats electorals que es van produir a Catalunya, PP, amb VOX o sense, podria governar còmodament Espanya com ja ha fet o fa en altres comunitats autònomes. Però la governabilitat d’Espanya depèn dels vots catalans, la comunitat més odiada precisament pels espanyols, segons l’estudi d’A. Garmendia i S. León de la Universidad Carlos III de Madrid. Aquesta situació política està sent aprofitada molt hàbilment tant per PSOE com pel tàndem PP-VOX, però especialment per VOX. El PSOE ho aprofita directament per governar amb l’ajut d’ERC i Junts. Amenaçant constantment que si no ho fan ells, ho farà el PP amb VOX i serà molt pitjor. PP i VOX, de manera indirecta, hi surten guanyant veient com aquesta política del PSOE els va fent augmentar la seva base electoral –en especial la jove a VOX– comprovant com el mateix PSOE de la mà del PSC acompleixen part dels seus programes electorals demolint a poc a poc una catalanitat en hores baixes. Cal demostrar que els catalans rebels ja estan domats i faran bondat. ERC, a sobre, fa temps que els facilita la feina. El PSOE ho ha de fer per fer-se perdonar l’ajut dels catalans davant els seus electors d’altres llocs d’Espanya i els seus barons. Sumar que amb actituds com la d’E. Rivera, l’altre dia davant de G. Boye semblava més de VOX que el mateix Abascal, aprofita per viure bé a les esquenes del PSOE. PSOE i Sumar diuen que VOX és l’infern sobre la terra, però no tenen cap problema en donar medalles a G. Meloni, una VOX italiana. No dubto pas, però, que un govern de PP i VOX seria pitjor que l’actual de PSOE i Sumar. Però, per què haig d’acceptar el bullying d’uns, amb l’amenaça que el dels altres serà més violent? Per què el PSOE actua com el propietari d’un immoble que diu als llogaters que o paguen el que ell diu o vindran els de Desokupa i serà pitjor? Jo el que vull és viure en llibertat, poder parlar català sense problemes i que no em peguin per votar el que no agrada. La demolició però, va funcionant perfectament, ara ja han aconseguit que parlar català a casa nostra signifiqui un acte de supervivència.