Islàndia: foc, gel i llibres

Islàndia és un país especial, sense comparacions possibles i amb contrastos extrems. Islàndia té uns 130 volcans dels quals 30 estan actualment actius. Recordem el caos aeri a tot Europa que va provocar l’Eyjafjallajökull amb la seva erupció el 2010. Islàndia és un país sense exèrcit, sense trens, sense McDonalds i sense boscos. Però per altra banda, pertany a l’OTAN, només hi ha un túnel de pagament en tota la xarxa de carreteres, tenen Kentucky Fried Chicken i estan en plena reforestació d’arbres. El paisatge també va de les grans extensions de negre absolut producte de les erupcions volcàniques fins al blanc pur de la neu recent caiguda. Entremig hi trobarem els freds colors del gel de les glaceres o la gamma de verds de prats i camps xops d’aigua. El clima extrem també ha fet que aquest país tingui una gran tradició literària. Els llargs hiverns amb els seus interminables dies foscos feien que explicar històries i sagues dels avantpassats al costat del foc fos l’única diversió dins de les petites cabanes de fusta. Això ha portat que ara Islàndia tingui les taxes de lectura i de llibres per habitant més grans del món i el que és més interessant: gaudeixen del major nombre d’escriptors per càpita. Es calcula que 1 de cada 10 islandesos acaba publicant un llibre. Cal dir que els escriptors a Islàndia reben un sou de l’Estat. Els recomano llegir el llibre L’escriptora d’Audur Ava Ólafsdóttir. En aquest llibre gaudiran, amb una prosa simple i neta, de tot això que els he intentat explicar en aquest article. Islàndia és una terra de contrasts, de natura seductora i destructiva, de tranquil·litats aparents i obsessions ocultes. Un muntatge fet al Lava Centre de Hvolsvöllur ho representa perfectament: en una sala molt alta es veu a dalt de tot el mapa d’Islàndia. Tot el mapa està sostingut per una llarguíssima columna de lava que l’espectador només veu parcialment, ja que es perd als seus peus. La bonica Islàndia sostinguda sobre un poder immens que pot explotar en qualsevol moment i desfigurar-la. Com ahir mateix, quan en arribar a l’hotel i també per missatge de mòbil em donaven avís que en qualsevol moment podia haver-hi una erupció a la zona i ens informaven de com actuar en cas d’alarma. De fet aquest hotel ja va estar rodejat de lava fa uns mesos. Una foto a l’entrada ho recorda i sensibilitza el visitant.