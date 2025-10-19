Els Kamogawa. Gerri de la Sal
No sé si vostès han llegit algun dels tres llibres de la trilogia sobre els Kamogawa de l’escriptor japonès Hisashi Kashiwai. Si no ho han fet, els ho recomano. Són una delícia literària i mai millor dit; en les seves històries es barreja la literatura, la cuina i el misteri. En aquest petit restaurant de Kioto, desconegut, sense publicitat i només referenciat pel boca orella, el senyor Nagare i la seva filla Koishi es dediquen a resoldre misteris d’antigues receptes, plats oblidats o a reviure experiències gastronòmiques perdudes en la memòria. Un pot pensar que aquestes històries només son creïbles en un ambient llunyà d’un carrer perdut de Kioto, però resulta que a prop nostre, a Gerri de la Sal, l’Anna Perayre de Casa Gasol i el Kenya Nakamura han creat el seu espai misteriós. El local es troba dins d’una casa pallaresa del s. XVIII al costat del pont. Només hi caben 9 persones, no obre a les nits, no hi ha carta impresa i només es pot triar el menú Omakase, que és un menú degustació sorpresa en el qual Kenya fa servir 54 ingredients diferents. Per cert, no es pot pagar amb targeta i si et despistes a l’hora d’anar al lavabo pots acabar al dormitori de la casa. L’Anna i el Kenya fa cinc anys van deixar enrere la seva vida al Japó i el seu restaurant del carrer Regàs de Barcelona, per anar a Gerri de la Sal a obrir un petit local en una casa dels Gasol. Si la decisió d’obrir un restaurant japonès a Gerri ja és arriscada per si sola, si a sobre li sumem que en ple procés d’obertura del nou restaurant van patir els tancaments per la Covid, la situació estava més a prop d’un Harakiri que del significat del nom del restaurant: Wagokoro (harmonia i pau amb ànima japonesa). Ara però, en aquest petit local on només hi treballen ells dos es respira aquesta ànima de pau japonesa. L’harmonia regna en el petit espai de 9 places al voltant de la cuina on prepara els plats el Kenya i un finestral que dona al Segre i al pont del poble ens recorda que estem en terres lleidatanes. L’amabilitat de l’Anna i la professionalitat i bonhomia que desprèn el Kenya mentre prepara els plats davant teu, fan que puguis evocar un misteri literari i llunyà transformant-lo en una experiència real prop de casa. Llegeixin Kashiwai i gaudeixin d’un dinar a Wagokoro, és un secret que no puc resistir-me a compartir amb vostès. Anna-san, Kenya-san, arigató gozaimasu.