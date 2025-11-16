Tenim justícia simulada?
Faig el titular d’aquest article en forma de pregunta ja que no vull que el jutjat de torn m’obri diligències com va fer amb Pedro Pacheco, alcalde de Jerez al 1985, quan va afirmar: “La justicia es un cachondeo.” Si ho és o no ho és, ja ho decidiran vostès mateixos en vista dels fets que ens toca viure, però el que està clar és que a la justícia espanyola de problemes no n’hi falten. Aquesta setmana ha estat traumàtica pel món judicial espanyol. El Tribunal Suprem ha jutjat el Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz. Que això passi en una democràcia occidental és un escàndol majúscul i si, a més a més, analitzem els motius d’aquest judici, podem acabar creient que no hi ha gaire diferència entre la guerra bruta dels partits polítics i la que hi ha dins del món judicial. A Espanya la figura simbòlica de la justícia –la de la senyora amb la bena als ulls i la balança– s’ha tret la bena i es dedica sense problemes a fer política en un dels platerets de la balança. El judici ha quedat vist per sentència aquesta setmana i abans d’acabar l’any tindrem veredicte. Però sigui quin sigui aquest veredicte, la ferida a la justícia quedarà oberta. Si és innocent, quedarà palesa l’actitud reaccionària d’una part important de la judicatura i policia espanyola. De fet, el darrer dictamen de l’advocat general de la UE europea sobre la llei d’amnistia ja en seria una bona prova. I si és declarat culpable, el sistema judicial i l’executiu de Pedro Sánchez quedaran tocats de mort, ja que com deia ell mateix fa uns anys: “La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues ya está.” Durant el “procés” català i les posteriors actuacions judicials, molts a casa nostra ja van avisar que la justícia estava actuant com agent polític i no com la pedra angular que hauria de ser en una democràcia plena: un poder independent impartint justícia de manera imparcial. Ningú en va voler fer cas, ja que per a la gran majoria de partits, poders fàctics de l’Estat i ciutadania espanyola, tot estava permès si es tractava d’anar contra els independentistes. Destrossat l’independentisme, ara l’objectiu són els que fa poc miraven cap un altre costat quan es denunciava aquest tema davant d’ells. Fer de la justícia una eina d’actuació política és una injustícia, i com va dir Plató: “La pitjor forma d’injustícia és la justícia simulada.”