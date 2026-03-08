Del paper carbó a la IA
El Mobile World Congress celebrat a Barcelona m’ha recordat una conversa recent amb un grup de joves sobre la Intel·ligència Artificial (IA). Així va anar: “Encara que a algú el sorprengui la següent afirmació, us asseguro que és certa: He tingut la sort de fer servir el paper carbó!” Aquest comentari va requerir explicacions extres. Al parlar amb termes tan elogiosos del paper carbó, els joves que m’escoltaven es van pensar que explicaria les propietats màgiques d’un tipus de paper que ells no havien sentit anomenar mai. Quan els vaig explicar l’avantatge del paper carbó de poder fer una còpia del text escrit a mà o amb màquina d’escriure –objecte també explicat–, gràcies al full impregnat d’una tinta fosca, es van quedar decebuts. Des de la seva perspectiva, la meva alegria per haver fet servir el paper carbó era incomprensible. Si ara es podien fer milers de còpies amb millor qualitat prement només una tecla, com podia elogiar una cosa tan poc pràctica? La meva resposta els va sorprendre: El fet d’haver pogut viure l’acció de col·locar aquest paper carbó entre dos fulls i també haver pogut prémer una tecla per a fer milers de còpies, m’ha fet gaudir personalment d’una evolució impensable en el seu moment. El mateix que m’ha succeït entre passar-me hores i hores cercant paraules en un diccionari bilingüe i ara gaudir d’un traductor automàtic que ho fa en segons. Jo he viscut aquests canvis al llarg d’unes poques dècades, vosaltres que sou joves, amb la IA, no podeu ni arribar a imaginar tot el que podreu arribar a fer d’aquí a poc. Crec que, per primera vegada en la història de la Humanitat, la paraula impossible que s’ha fet servir en molts àmbits comença a ser una paraula obsoleta. Pot ser que ara un tema determinat ens sembli impossible, però això només serà un parèntesi temporal curt. En poc temps ho veurem aconseguit i superat. I sincerament, albirar un món en què l’impossible pugui desaparèixer com a concepte fa força vertigen però al mateix temps, també, és una gran fascinació. Com tota generació, gestionar aquests canvis tan radicals no ha estat fàcil, però és important saber d’on venim per a saber cap a on anem i així preparar-nos i adaptar-nos millor. Tots hem de tenir el nostre particular paper carbó que ens recordi d’on venim, així podrem gestionar millor les coses bones i no tan bones de tot allò impensable que ens arribarà.