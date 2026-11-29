Del “sosiego” a l’infern
En aquesta campanya electoral he arribat a pensar que els candidats eren David Broncano, Pablo Motos o Jordi Wild, vista la importància cabdal que els polítics donaven a aparèixer als seus programes. La campanya ha estat més mediàtica que ideològica. Els espectacles televisius, els programes radiofònics i els pòdcasts n’han estat els autèntics protagonistes. Veure figures com Irene Montero i Gabriel Rufián parlant de si follen poc o molt i de què els agrada que els mengin quan ho fan resumeix el nivell a què ha arribat la política al nostre país. Si els polítics són el reflex de la societat, com s’afirma sovint, el nostre futur és, com a mínim, complicat. Mentrestant, els escenaris que s’obren després de les urnes conviden ben poc a la frivolitat. Si aquesta nit es comença a perfilar un govern del PP i VOX, Espanya patirà, i Catalunya encara més. L’independentisme, més atomitzat i enfrontat que mai, haurà de fer front a la unió de la dreta i la ultradreta espanyoles. Bona manera de preparar-se per a l’embat. Si fa uns anys la gent al carrer demanava unitat als partits independentistes, ara tenim ERC, Junts, Alhora, CUP i AC, que es veuran les cares a les municipals d’aquí a sis mesos. Ara mateix, sembla que només els uneixen les ganes de barallar-se entre ells. Si al PSOE se li obre la possibilitat de formar govern amb tot un seguit de partits, alguns dels quals també s’odien entre ells, el panorama, tant per a Espanya com per a Catalunya, també és fascinant. Amb una petita diferència: aquest invent ja l’hem provat durant força anys i Catalunya, tot i tenir els governs del mateix color polític aquí i a Madrid, no n’ha sortit gens ben parada. Incompliments, partides pressupostàries no executades, promeses que no es materialitzen... El de sempre quan complir amb Catalunya es percep com un risc de perdre vots en altres llocs. El “sosiego” que ens han venut durant aquests anys el PSOE i el PSC està en vies de transformar-se en un infern. Un infern amb un actor que torna a l’escenari: Carles Puigdemont, el qual veurem quin paper hi juga. I amb unes eleccions municipals a tocar, en què AC i CUP ja hi tornaran a participar i Alhora podria donar una sorpresa electoral a ERC, Junts i la CUP. Quin panorama! I, per si tot això no fos prou, només em faltava sentir Vicent Partal afirmar, en la seva xerrada a Lleida, que la guerra amb Rússia és inevitable.