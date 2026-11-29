Integritat acadèmica amb IA
És possible fer servir la intel·ligència artificial i tenir integritat acadèmica?
La resposta curta és que sí, es pot utilitzar la IA i alhora fer treball acadèmic de manera íntegra. Com? Citant l’ús de la IA, comprovant les fonts i fer-la servir més per preguntar i saber que per aconseguir resultats.
A partir d’aquí la resposta llarga.
Els estudiants universitaris utilitzen la IA perquè és una eina potent per aprendre i per treballar (els docents també ho fan), i alhora els preocupa que se’ls penalitzi per utilitzar-la. A més, molts estudiants reconeixen que no estan formats en l’ús adequat i ètic de la IA.
Tenir integritat acadèmica és conduir-se amb honradesa i amb responsabilitat a l’expressar les idees i els coneixements propis en l’àmbit de l’aprenentatge, de l’ensenyament i la investigació, i reconèixer en un format correcte les fonts que s’han fet servir, fins i tot internet o la IA, tant en una situació privada com en una de pública (aula, fòrum acadèmic, publicació, xarxa social). La integritat acadèmica competeix també als docents i a les institucions, que han tant d’utilitzar com ensenyar a utilitzar la IA per a un aprenentatge profund, ètic i crític.
Durant molt temps s’ha definit i desenvolupat la integritat acadèmica tenint en compte el que no s’ha de fer, el que s’ha d’evitar, el perill del plagi i les accions punitives corresponents. Aquestes definicions i advertències se centraven majoritàriament en el que és incorrecte i en accions negatives, que en general atemorien i confonien l’estudiantat més que proporcionar-li pautes clares d’acció positiva. Per això, actualment nombroses universitats revisen les seues polítiques i recomanacions d’integritat acadèmica sota un prisma nou, pel qual s’expliquen les accions positives a realitzar i les raons. A més, reconeixen que els estudiants poden i han d’abraçar la integritat acadèmica com un garant específic del seu aprenentatge.
En bona mesura aquesta revisió i actualització ha estat la conseqüència de l’ús intensiu i extensiu que els estudiants fan de la IA. Tanmateix, com ja es va veure amb tecnologies anteriors, per exemple la calculadora de butxaca, el telèfon mòbil o internet, el problema no és que la tecnologia es faci servir per aprendre o per estudiar, el més important és l’ús que se’n faci. La IA no és inherentment nociva per a l’aprenentatge o per a la institució educativa, la seua utilitat depèn en gran manera del que els docents i estudiants facin amb ella.
És cert que la IA es pot fer servir d’una manera que reemplaci l’esforç cognitiu dels estudiants (delegació cognitiva), o que els faci centrar-se en els resultats abans que a aprendre o a saber, o que converteixi els estudiants en receptors gairebé passius o a tot estirar editors de contingut generat per màquines. Però també és cert que la IA es pot utilitzar per entendre, per saber, per practicar, per reforçar l’aprenentatge de manera dialògica (amb preguntes, revisions, hipòtesis i més preguntes i idees), de manera crítica (Per què és així? D’on procedeix això? Qui ho va dir i per què?) i empoderadora (avançar com a persona i com a grup de forma proactiva, no reactiva).
D’altra banda, les institucions educatives reconeixen que la integritat individual de l’estudiantat a aprendre i avaluar-se comporta la legitimitat social de la institució que possibilita el seu aprenentatge, l’avalua i el certifica. Per això són conscients que els competeix dissenyar i aplicar pedagogies que permetin als seus estudiants saber com utilitzar de manera eficient, crítica i transparent la IA, i també saber com col·laborar de forma ètica per mitjà d’eines i aplicacions digitals.
Poden imaginar els beneficis d’aquest enfocament positiu en la integritat en l’ús de la IA en el món professional i en la transparència com a valor organitzatiu?