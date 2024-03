Parlem de felicitat

Creat: Actualitzat:

Fa una setmana es va celebrar el Dia Mundial de la Felicitat. Des del 2013 que se celebra per reconèixer la importància de la felicitat i el benestar com a aspiracions universals dels humans. Les Nacions Unides van demanar incloure aquest concepte en les polítiques dels governs per tal de promoure un desenvolupament sostenible i l’erradicació de la pobresa. De fet, per setè any consecutiu, Finlàndia és el país més feliç del món, i per contra en l’últim lloc hi ha Afganistan. Espanya aquest any es troba al número 36, mentre que el 2012 era al 22. A Lleida tenim la sort de comptar amb la Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida, que cada any ens recorda amb alguna activitat que és el Dia Mundial. Enguany ho han celebrat amb cinc Trobades imprevistes amb la felicitat, cinc vídeos de converses al voltant del benestar protagonitzades per deu persones que, fins al moment dels enregistraments, no sabien amb qui parlarien. Són converses amb persones tan diverses com l’artista Victòria Monique, coneguda com la Barbie Calva, que explica a mossèn Manel que un dels moments de més felicitat va ser quan va rebre la sentència judicial on se li reconeixia la seva veritable identitat de gènere, mentre que per mossèn Manel va ser quan el van ordenar sacerdot i ho va poder celebrar amb tota la família. Una altra de les converses la protagonitza l’Imma Ojer Catalán que fa 7 anys va ser diagnosticada d’esclerosi múltiple. Ha escrit tres llibres sobre superació #elnojaeltens i s’està formant com a coach esportiva per a persones afectades d’EM. Explica que un dels moments de màxima felicitat va ser quan després de proposar-se córrer va aconseguir fer uns metres. Normalment, en els moments més durs de la vida és quan valorem més els bons. Ho saben bé la Remei Capitan Artacho, CEO d’Agraïments acompanyament al dol, i la Núria Caballol Vilaró, pallassa de la companyia SAC Espectacles i membre de Pallapupes. Les dues van parlar d’alegria i tristesa, del plor i la rialla, i de com la felicitat és a la vida, però també podem recordar amb molta emoció un bon comiat. Lliçons que fan reflexionar i valorar més els nostres propis moments de felicitat. Cada dia hauria de ser el Dia Mundial de la Felicitat.