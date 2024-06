Gestos honorables

Creat: Actualitzat:

Sabíeu que un sol donant de teixits pot canviar la vida o salvar-la a més de 100 persones? Això és perquè els teixits que s’obtenen d’una persona es poden utilitzar per a diversos pacients i patologies diferents. Teixits com ara pell, cartílags, ossos, tendons, vàlvules cardíaques o còrnies, l’única alternativa per recuperar la vista en determinats pacients.

Tothom pot ser donant i té el dret de donar, dels 2 als 89 anys. I al contrari del que es pot pensar, tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un trasplantament. Tampoc haver patit un càncer. El que sí que és important és comunicar-ho a la família i a l’entorn més proper perquè ells seran els que decidiran just després de la mort, si és que no s’ha expressat prèviament la voluntat de ser donant en un document signat. Facilitaria molt les coses si fos sempre així, la veritat. Perquè prendre decisions d’aquest tipus en una situació delicada i vulnerable com aquesta resulta més aviat incòmoda i pot arribar a crear rebuig fins i tot.

En el meu cas, recordo que no feia ni mitja hora que m’havien comunicat que el cor de la meva mare havia deixat de bategar quan aquell doctor de l’Hospital Clínic es va acostar per preguntar-me si l’autoritzava a utilitzar les seves còrnies per a un altre pacient que les necessitava per tornar-hi a veure. L’impacte inicial va ser desconcertant, no us enganyaré. De certa indignació i incredulitat. Però de seguida vaig comprendre la dimensió de la seva pregunta i en un exercici d’amor a la vida i responsabilitat social vaig assentir amb el cor i el cap. I la veritat és que coneixent la mare, generosa i humanitària com era, segur que també hi hauria estat d’acord. De fet, estic segura que estaria orgullosa de veure com amb aquest petit gest ha donat llum a algú altre.

A Catalunya cada any es realitzen més de 5.000 trasplantaments de teixits i, tot i que la donació va augmentant de mica en mica, encara és insuficient per cobrir la demanda, també a l’alça. D’aquí la crida del Banc de Sang i Teixits aquest mes de juny. Gràcies als donants, hi ha persones que tornen a caminar, a veure-hi, a sentir i a viure! Hi pot haver un acte més altruista i honorable en aquest món?