SOS excursionistes
Potser caldria començar pel principi dels principis. Per la informació més bàsica: les marques. Vermella (GR), groga (PR) i verda (SL). Les tres sempre van acompanyades d’un segon traç de color blanc i prenen diferents formes en funció del que indiquen. Si són paral·leles és que anem pel camí correcte. Si formen un angle de 90º, és que cal canviar de direcció. I si simulen una creu, significa que aquella direcció és l’equivocada.
Pel que fa al color, el groc és sinònim de sender local i el seu recorregut no supera mai els 10 km. El verd correspon als senders de Petit Recorregut (de fins a un màxim de 50 km) i el vermell als de Gran Recorregut, com és el cas del sender del Mediterrani, també conegut com el GR-92 (en commemoració de les olimpíades de l’any 1992), que travessa tota la costa catalana enllaçant Portbou amb Ulldecona. Són més d’11.000 km senyalitzats els que hi ha ara mateix al conjunt de Catalunya gràcies a la labor de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Tenir present i seguir aquestes marques és el primer pas per sortir d’excursió a la natura amb seguretat, però no serà suficient si volem evitar ensurts a la família i maldecaps als Bombers i els seus equips de recerca. I és que malgrat les bones dades d’aquest estiu (un 30% menys de rescats que la temporada passada), amb l’arribada de la tardor i els seus colors llaminers, es demana extremar les precaucions i no abaixar la guàrdia.
Planificar bé la ruta és essencial, i en cas d’anar en grup, caldria adequar-la a qui estigui menys preparat. També és important anar revisant la previsió meteorològica, i si l’evolució empitjora, renunciar-hi. L’equipament s’ha d’escollir sempre en funció de l’itinerari i l’època de l’any, però en general s’aconsella vestir de colors vius, ja que facilitarà les tasques de recerca en cas de necessitat. També convé endur-se una llanterna frontal per si es fa de nit per algun imprevist. I un xiulet pot ser de gran ajuda en zones amb poca visibilitat o amb problemes de cobertura. Tres xiulades curtes, tres llargues i tres curtes són el senyal d’emergència internacional.
A molts us semblarà obvi tot plegat, però està clar que no ho és tant tenint en compte que s’han trobat amb gent pujant al Pedraforca amb xancletes entre moltes altres negligències flagrants.