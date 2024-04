Límits burocràtics

Creat: Actualitzat:

En les últimes mobilitzacions agràries, un dels temes objecte de preocupació i reivindicació per part dels que intenten viure de la terra ha estat l’exigència de reduir la paperassa i eliminar part de les obligacions burocràtiques que s’imposen a la pagesia. Però aquesta mateixa temàtica afecta l’exercici professional de metges, ATS, i tantes altres professions liberals o no, que veuen limitada part de la seva dedicació per assumir obligacions burocràtiques, no sempre imprescindibles ni necessàries. Certament que hi ha d’haver controls i normes que garanteixin la seguretat i la salut, el bé comú i l’interès general. Però ni els empleats públics han d’actuar com a simples robots i aplicadors estrictes de normatives, directrius o criteris interns qüestionables, ni els ciutadans, autònoms o empresaris hem de suportar la camisa de força en què sovint s’ha convertit l’excessiva burocràcia, limitant desproporcionadament les nostres llibertats. Constatem com, cada dia que passa, es publiquen i apareixen noves normatives, disposicions, reglaments, lleis i ordenances que, en massa ocasions, són un límit a la capacitat de decisió de les persones, un menysteniment a la seva iniciativa i a la seva creativitat i un obstacle més a la seva llibertat. Aquestes haurien de ser un al·licient per millorar la societat en conjunt i el comportament de les persones. Viure en societat comporta i exigeix assumir normes i valors comuns i, evidentment, no podem fer el que ens roti. A la Fundació Horitzons ens preocupa aquest problema actual que tenim al nostre país i pròximament organitzarem amb el grup SEGRE quatre jornades de debat. Volem debatre de ciutats intermèdies, de la sequera, de renovables i, finalment, de burocràcia. Som conscients com afecta el progrés del nostre territori i com repercuteix en la competitivitat. Volem buscar solucions perquè hi hagi menys burocràcia i més humanitat. No és admissible la imatge d’unes administracions públiques distants i fredes, que a vegades posen més traves i susciten més problemes que no pas solucions i servei eficient. Ara és hora de desburocratitzar –en part– les nostres administracions, tot fent-les més flexibles, acollidores i servicials. Estic convençut que s’aconseguirà!