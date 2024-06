T’estimem, Bruce

Creat: Actualitzat:

És impossible no estimar Bruce Springsteen. És impossible no apreciar The E Street Band. Em sobren els motius. Perquè dijous va reunir 60.000 ànimes a Montjuïc i avui 60.000 més, però si n’entressin 500.000 segur que encara faltarien seients per a uns quants més. Bruce té el rècord d’actuacions a l’Estadi Olímpic de Barcelona, ciutat que, per cert, gaudeix i estima, i no se n’amaga. Perquè, més enllà d’ideologies, ens saluda i intenta comunicar-se en català, fins i tot va subtitular cançons en la nostra llengua. Bruce té segurament l’imant més poderós del món del rock. Una vegada l’has vist, és impossible no rendir-se davant seu. La seva música ha passat de generació en generació. Dijous vaig veure famílies senceres: avis, pares, fills. Famílies senceres que creuen diferents punts del territori per a presentar als seus fills el Boss. Costi el que costi, moure’s no és un hàndicap. Perquè ens és igual el repertori; sempre aconsegueix que la connexió sigui total. Sempre ens farà saltar i gaudir. Perquè ell i la banda es diverteixen com pocs, i això contagia. Té uns himnes atemporals que t’emocionen i uns altres que et fan plorar (bastants, en el meu cas). Perquè té 74 anys, continua movent els malucs, continua seduint i continua sent un artista pròxim al públic. Continua escoltant les demandes dels assistents. Continua signant autògrafs i fent-se fotos amb els fans. Continua clamant al cel “us estimem” i no poques vegades. Perquè continua sent fidel als seus principis i amb la seva banda de sempre. Els presenta, els estima i els abraça. Fins i tot quan ell no és el centre d’atenció, es gira i mira els seus músics com un espectador més. Podria continuar enumerant els motius pels quals un pot estimar Bruce i The E Street Band. Però això ja ho deixo al vostre gust, perquè cadascú tindrà els seus motius particulars. Dit això, parlar dels seus concerts no té importància. Perquè un concert del Bruce s’ha de viure, sentir. Tres hores justes de rock, amb les seves llums, els seus solos.. què més es pot demanar? Si has vist el Boss, saps que res que et pugui explicar t’aportarà res de nou. Si era la teva primera vegada veient en Bruce, subratllaràs cadascuna de les paraules que escric. Si encara no has vist Springsteen, no entendràs res. T’estimem, Bruce.