El preu de l’elit

El Força Lleida de bàsquet ha presentat els abonaments de la pròxima temporada i el Lleida Futbol Club (antic Lleida Esportiu) ho va fer uns dies abans. Ara ens quedarà saber a quan ascendiran els del Llista d’Hoquei i els de l’AEM de futbol femení, que encara no han engegat les seves campanyes i sembla que van tard, però és evident que per seguir els quatre clubs a l’elit de la ciutat –malauradament el vòlei va descendir la temporada passada– caldrà una cartera ben ampla. Agafant un abonat adult, en la franja més baixa, és a dir, un dels gols al Camp d’Esports i un abonament darrere les cistelles al Barris Nord-Espai Fruita, la Segona RFEF i l’ACB surten per poc menys de 500 euros la temporada. Aquí s’hi haurà d’afegir si algú també segueix l’Atlètic Lleida, FutSal Lleida, Lleida Handbol.. La cartera que es necessita per ser abonat ha de ser ben plena, però el retorn, si s’aprofita el carnet, hi és. Disset partits de futbol, disset de bàsquet, tretze d’hoquei i tretze de futbol femení. A tot això restarà sumar encara els possibles de play-off (o els europeus no fets públics en un d’ells) garanteixen hores i hores d’oci apassionant a tots els qui ens agrada l’esport. I a més fent ciutat. Perquè encara que parlem de clubs privats i professionals, al final qui també es beneficia de tot plegat és Lleida. En les dues últimes temporades els partits del Lleida CF, el Força Lleida, l’AEM i el Llista han incrementat l’assistència i estem parlant de xifres que voregen els 500.000 seguidors, gràcies al moment dolç que viuen aquests clubs. Cas peculiar, davant aquest escenari, el tenen les famílies i les empreses. Si una família amb quatre membres volen ser abonats de dos clubs diferents, la despesa en aquesta partida s’haurà a tenir en compte en l’economia familiar. I cas similar amb les empreses que col·laborem en diversos clubs, hem de tenir en compte que la partida comptable d’esponsorització esportiva afectarà en l’estat financer de les empreses. El fenomen esportiu lleidatà s’ha convertit en digne d’estudi, perquè ben poques ciutats de la mida de Lleida poden presumir de tenir tantes disciplines esportives a dalt de tot. Ara ens toca reposar, deixar passar les vacances i tornar-hi amb més força perquè sembla que aquests clubs no tenen sostre.