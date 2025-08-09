Ballar al desert
Florida 135, Monegros Desert Festival, elrow... són noms que disparen automàticament els records dels fans de la música electrònica. Tota aquesta enumeració té com a principal culpable la família Arnau de Fraga. Avui en dia, la seva promotora organitza esdeveniments per mig món, des de Las Vegas fins a Pequín, passant per Lima, Sydney, Londres o Eivissa. En total 150 ciutats de 48 països. Facturen més de 50 milions d’euros, prop de 200 treballadors full-time (arribant als 3.000 d’eventuals en temporada) i varen vendre una part de la societat al fons inversor Providence per tal d’acompanyar-los a créixer internacionalment. Tenen prop de dos milions de seguidors a Instagram i més de 500.000 a TikTok. Poca broma amb els Arnau.
El passat 2023 la família va publicar una novel·la, Bailar en el desierto, en la qual s’explica tot el camí que ha fet aquesta nissaga de la Franja al llarg dels últims 150 anys. Des del primer petit cafè fragatí del rebesavi, passant per teatres i cines, fins a l’actual imperi internacional d’entreteniment que lidera la sisena generació familiar. Han tingut molts èxits i també s’han arruïnat diverses vegades, una de les quals després de portar Xavier Cugat a la Fraga dels anys 60. O bé com relata fets que fan que aquesta història real sigui tan especial: com els fills dels dos propietaris dels cines rivals de Fraga s’enamoren i fusionen totes dues societats. Fa uns dies tornaren a repetir un altre èxit al desert dels Monegres. Aquest cop varen ser més de 50.000 persones d’arreu del món en un paratge imperfecte: àrid, sense cap ombra, polsós i amb un muntatge extraordinari. Una cartellera d’artistes sublim, diversos espais amb decoracions espectaculars, equips audiovisuals amb la darrera tecnologia i un pàrquing per a infinitat de cotxes o, fins i tot, per a 279 autobusos. Una autèntica bogeria. Sense cap dubte, els Arnau han aconseguit situar Aragó al mapa mundial.
Per a mi, que lidero les Empreses Familiars de Lleida, el cas de la família Arnau és un cas singular i digne d’estudi. L’avi dels actuals gestors, en Juan Arnau, sempre deia: “Els temps estan canviant, afortunadament. L’important és saber adaptar-se a tots aquests canvis.” Gran cita que haurien de tenir present moltes empreses familiars actuals per garantir la seva persistència.